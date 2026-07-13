برگزاری ۴ جشنواره ملی گردشگری در چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حیدر صادقی شامگاه یکشنبه ۲۱ تیرماه جاری در بیست‌وهفتمین کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری چهارمین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین به میزبانی فارسان، نخستین جشنواره ملی گز بلداجی به میزبانی بلداجی، نخستین جشنواره بلوط زاگرس به میزبانی لردگان و سومین جشنواره ملی کوچ عشایر در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری مردمی شدن برگزاری جشنواره‌ها و رویدادها را یک اقدام مطلوب دانست و افزود: برگزاری رویدادهای گردشگری باید منجر به رونق اقتصادی در منطقه شود.

او تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشنواره‌ها و رویدادها در استان حمایت می‌کند.

صادقی یادآور شد: آسیب‌شناسی برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای قبلی به‌منظور شناسایی نقاط قوت و رفع ضعف‌های احتمالی ضروری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این اداره‌کل موازی‌کاری با کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ندارد، اما برخی نشست‌های کارشناسی در سطح‌های مختلف باید در دستگاه‌های اجرایی متولی استانی و شهرستانی برگزار شود.

او گفت: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادها باید براساس ویژگی‌های خاص عملیاتی و اجرایی شود، در این راستا اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای مختلف حمایت می‌کند.

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