خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک «مربی محبوب» در شبکه سه

یک «مربی محبوب» در شبکه سه
کد خبر : 1812421
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «مربی محبوب» با گویندگی ۲۳ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سینمایی در گونه درام، ورزشی و کمدی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه سه سیما پخش شود. 

مدیر دوبله این سینمایی بهروز علی محمدی و صدابردار آن محمدامین مردانلو است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، محمد تنهایی، ارسلان جولایی، امیر حکیمی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، مهسا عرفانی، پویا فهیمی، امیربهرام کاویانپور، علی منانی، علی همت مومیوند، نیما نکویی فرد و بهروز علی محمدی صداپیشه‌های این اثر بوده اند. 

داستان این فیلم درباره منگ‌گونگ مربی یک تیم بسکتبال است که به خاطر نتایج ضعیفش در آستانه اخراج است. او با پسر جوانی که به شکل آنلاین او را تخریب می‌کند روبرو می‌شود ولی رابطه این دو نفر به زودی صمیمی شده و راهنمایی‌های پسر جوان باعث می‌شود رابطه مربی با بازیکنانش خوب شود. در نهایت تیم فعلی مربی عملکرد خوبی نشان داده و می‌تواند تیم قبلی‌اش را که مدعی بوده شکست دهد. 

این فیلم بر اهمیت تلاش، پشتکار و فرصت دوباره برای جبران شکست‌ها تأکید دارد و نشان می‌دهد که ناکامی‌های گذشته مانعی برای موفقیت آینده نیستند. داستان ارزش گفت‌وگو، درک متقابل و تبدیل تقابل و دشمنی به همکاری سازنده را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که شناخت توانایی‌های دیگران می‌تواند به رشد فردی و موفقیت جمعی منجر شود. شخصیت‌های اصلی به‌تدریج می‌آموزند که قضاوت عجولانه، توهین و تخریب دیگران راه‌حل مشکلات نیست و همکاری، احترام و پذیرش دیدگاه‌های متفاوت نتایج بهتری به همراه دارد. همچنین فیلم بر اهمیت کار گروهی، استفاده از استعدادها، مسئولیت‌پذیری و حفظ انگیزه در مسیر رسیدن به هدف تأکید می‌کند. روند داستان فیلم، ارزش‌هایی مانند خودباوری، یادگیری از اشتباهات، مدیریت اختلاف‌ها، انعطاف‌پذیری و تلاش برای پیشرفت را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که اعتماد، همفکری و حمایت متقابل می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت و تحول مثبت افراد و یک تیم ورزشی باشد. 

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده‌سازی از شبکه‌ی سه، برای مخاطبان پخش شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل