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«مردان آهنین» به‌زودی از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود

«مردان آهنین» به‌زودی از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود
کد خبر : 1812420
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سری جدید مسابقه «مردان آهنین» با رقابتی میان قوی‌ترین ورزشکاران کشور، به‌زودی از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه سه سیما به‌زودی سری جدید مسابقه پرطرفدار «مردان آهنین» را روانه آنتن خواهد کرد. 

این مسابقه ورزشی که سال‌هاست به عنوان یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های تلویزیونی در حوزه ورزش شناخته می‌شود، بار دیگر با حضور ورزشکاران قدرتمند کشور و رقابتی هیجان‌انگیز میان مدعیان کسب عنوان «قوی‌ترین مرد ایران» به دیدار مخاطبان خواهد آمد. 

«مردان آهنین» با شعار «رقابتی بین اراده‌ها»، تلاش دارد ضمن نمایش توانمندی‌های جسمی ورزشکاران، روحیه تلاش، استقامت و رقابت سالم را به تصویر بکشد. 

سری جدید مسابقه «مردان آهنین» به‌زودی از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

 

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