پخش زنده والیبال نشسته ایران و بوسنی در برنامه «مثبت ورزش» شبکه ورزش
تیم ملی والیبال نشسته ایران در دومین دیدارش، امروز از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف بوسنی میرود و شبکه ورزش این دیدار را در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» پوشش میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، امروز یکشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۱۷:۳۰، دیدار دو تیم ایران و بوسنی را در قالب برنامه «مثبت ورزش» با تحلیل فنی و گزارشگری اختصاصی به صورت مستقیم پخش میکند.
قرار بود این دیدار دیروز برگزار شود ولی به دلیل طوفان به تعویق افتاد.
دولت چین روز گذشته و در حالی که دومین روز مسابقات در حال پیگیری و ۳ دیدار هم برگزار شده بود، اعلام کرد که به دلیل وقوع طوفانی به نام «باوی» در ۴۰۰ کیلومتری شهر هانگژو و احتمال وقوع آن در این شهر، مسابقات به حالت تعلیق در میآید.