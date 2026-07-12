خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پخش زنده والیبال نشسته ایران و بوسنی در برنامه «مثبت ورزش» شبکه ورزش

پخش زنده والیبال نشسته ایران و بوسنی در برنامه «مثبت ورزش» شبکه ورزش
کد خبر : 1812235
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در دومین دیدارش، امروز از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف بوسنی می‌رود و شبکه ورزش این دیدار را در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» پوشش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، امروز یکشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۱۷:۳۰، دیدار دو تیم ایران و بوسنی را در قالب برنامه «مثبت ورزش» با تحلیل فنی و گزارشگری اختصاصی به صورت مستقیم پخش می‌کند. 

قرار بود این دیدار دیروز برگزار شود ولی به دلیل طوفان به تعویق افتاد. 

دولت چین روز گذشته و در حالی که دومین روز مسابقات در حال پیگیری و ۳ دیدار هم برگزار شده بود، اعلام کرد که به دلیل وقوع طوفانی به نام «باوی» در ۴۰۰ کیلومتری شهر هانگژو و احتمال وقوع آن در این شهر، مسابقات به حالت تعلیق در می‌آید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل