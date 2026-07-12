به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در تازه‌ترین موفقیت بین‌المللی برای صنعت انیمیشن کشور، سه اثر از تولیدات مرکز پویانمایی صبا موفق شدند در میان رقابت فشرده آثار ارسالی از سراسر جهان، به لیست نامزدهای دریافت جایزه هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «احمدآباد» هند راه یابند.

پویانمایی‌های «فیل کوچولو»، «ماهی بادکنکی»، «داینا کوچولو» آثار راه یافته هستند.

جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد (AIFF) به عنوان یکی از رویدادهای شاخص سینمایی در هند و سطح آسیا شناخته می‌شود. این جشنواره که با هدف ترویج سینمای مستقل و هنری پایه‌گذاری شده است، بستر مناسبی را برای تعامل فیلم‌سازان از سراسر جهان فراهم می‌کند.

این رویداد در دوره‌های مختلف خود پذیرای آثار متنوعی در بخش‌های سینمایی، مستند، فیلم کوتاه و پویانمایی است و با برگزاری نمایش‌های ویژه، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی، فرصتی ارزشمند برای معرفی آثار به مخاطبان و منتقدان بین‌المللی ایجاد می‌کند.

هفدهمین دوره این جشنواره در تاریخ ۸ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر احمدآباد هند برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که عرضه بین‌المللی و پیگیری مشارکت این آثار در جشنواره‌های معتبر جهانی، بر عهده «اداره کل تأمین برنامه و رسانه بین‌الملل سیما» بوده است. موفقیت این سه اثر، گواهی بر کیفیت بالای تولیدات انیمیشن تلویزیونی ایران و تلاش‌های مداوم برای حضور فعال در بازارهای جهانی سینما و تلویزیون است.

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