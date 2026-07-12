اکران فیلم جدید سروش صحت از ۲۴ تیر/ پخش مسابقات فوتبال در سینماها بلامانع است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در این جلسه، قرارداد اکران فیلم‌های سینمایی «زنده‌شور» با پخش شایسته فیلم و سرگروهی پردیس سینمایی ملت، «نبرد با خرچنگ» با پخش بهمن سبز و سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و «لباس شخصی» با پخش بهمن سبز و سرگروهی پردیس سینمایی هویزه ثبت شد.

همچنین بر اساس مصوبات شورای صنفی نمایش، فیلم سینمایی «استخر» نیز از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه اکران خود را در سینماهای کشور آغاز خواهد کرد.

بدین ترتیب، از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، چهار فیلم «زنده‌شور»، «نبرد با خرچنگ»، «استخر» و «لباس شخصی» روی پرده سینماهای کشور خواهند رفت.

در ادامه جلسه، به اتفاق آراء اعضا مقرر شد اکران فیلم‌های سینمایی «نیم‌شب»، «کفایت مذاکرات»، «افسانه سپهر»، «ژولیت و شاه» و «رخ نیلو» از تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به پایان برسد.

همچنین شورای صنفی نمایش مصوب کرد پخش مسابقات فوتبال جام جهانی، شامل دیدار روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه و دیدارهای رده‌بندی و فینال در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، در صورت اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح در سینماهای کشور بلامانع باشد.

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