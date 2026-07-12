به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، همزمان با ایام پاسداشت و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، مجموعه تلویزیونی «روح‌الامین» تولید حوزه هنری انقلاب اسلامی و با محوریت نقش هنرمندان در روایت و ماندگارسازی سیره و اندیشه ایشان، از شبکه نسیم پخش می‌شود.

«روح‌الامین» عنوان یک مجموعه تلویزیونی هشت قسمتی است که با اجرای مالک سراج، میزبان جمعی از چهره‌های شاخص فرهنگ و هنر کشور خواهد بود. این برنامه با مرور خاطرات هنرمندان از دیدارها و ارتباطشان با رهبر شهید، تلاش می‌کند تصویری از نگاه، دغدغه‌ها و نسبت ایشان با هنر و هنرمندان ارائه دهد.

«روح‌الامین» در کنار روایت خاطرات، به این پرسش نیز پاسخ می‌دهد که هنرمندان چگونه می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر، ابعاد مختلف زندگی، سیره، اندیشه و میراث فرهنگی رهبر شهید را برای نسل‌های آینده روایت و ماندگار کنند. همچنین بخشی از گفت‌وگوهای برنامه به مسئولیت جامعه هنری در بازتاب این میراث و نقش هنرمندان در خلق آثار ماندگار درباره شخصیت و اندیشه رهبر شهید اختصاص دارد.

این مجموعه همچنین به نقش هنرمندان در خلق و ثبت روایت‌های هنری از آیین باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید و ظرفیت هنر برای ثبت این رویداد تاریخی در حافظه فرهنگی جامعه می‌پردازد.

کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان تئاتر، مهمان نخستین قسمت «روح‌الامین» است. علیرضا قزوه، ناصر فیض، محمود یوسفی، رضا رحیمی عنبران، عبدالحمید قدیریان، آرش صحرانورد و ایمن جابر، هنرمند لبنانی، دیگر مهمانان این مجموعه هستند که هر یک از منظر تخصصی و تجربه شخصی خود، درباره ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید و مسئولیت هنر در تبیین و انتقال این میراث به آیندگان سخن خواهند گفت.

مجموعه تلویزیونی «روح‌الامین» از یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۸ از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

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