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مراحل فنی «فیل» آغاز شد

مراحل فنی «فیل» آغاز شد
کد خبر : 1812202
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مراحل فنی فیلم سینمایی «فیل» به نویسندگی و کارگردانی رضا گوران و تهیه‌کنندگی رضا فتح‌ اللهی ‌پور آغاز شد.

به گزارش ایلنا، «فیل» که دومین ساخته سینمایی گوران محسوب می شود، زمستان سال گذشته جلوی دوربین رفت و این روزها مراحل فنی را پشت سر می گذارد.

بابک حمیدیان، رعنا آزادی ‌ور، آیسان روستایی (کودک)، شاهان طاهری (کودک)، معصومه رحمانی، عبدالرضا فیاضی، الناز حبیبی، سعید چنگیزیان ، شیرین اسماعیلی گروه بازیگران «فیل» را تشکیل می دهند.

«فیل» روایتی انسانی از تجربه‌های کمتر روایت‌شده کودکان دارای اختلال طیف اتیسم و خانواده‌های آنان است؛ تجربه‌هایی که معمولاً در سایه باقی می‌مانند و کمتر به شکل دقیق و واقع‌گرایانه در سینما بازتاب یافته‌اند.

عوامل «فیل» عبارتند از:

مجری طرح: علی مردانه، مدیر فیلمبرداری: پارسا مجد، مدیران تولید : جواد راهزانی ، حسین بشگرد، صدابردار: ایرج شهزادی، طراح گریم : مونا جعفری، طراح لباس: چکامه میرخانجانی، طراحان صحنه:امیرحسین حداد، بهادر نظر، حسین صابر، منشی صحنه: دنیا راد، عکاس: آزاده امیرخان، برنامه ریز :حسین ایرجی، مربی کودک: آیدا مرادیان، مدیر تبلیغات : آریان امیرخان

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