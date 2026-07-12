خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش «در انتظار» روی صحنه می‌رود

نمایش «در انتظار» روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1812186
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش آیینی مذهبی «در انتظار» به کارگردانی امیر احمد رحمتی و اثری از مجموعه هنری نمایشی تراب از ۲۱ تیرماه در فرهنگسرای اندیشه روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، پس از دو اجرا، برای سومین بار، نمایش «در انتظار…» با نگاهی متفاوت، این بار در فرهنگسرای اندیشه به روی صحنه می‌رود. 

امیرحسین قائمی، علی طاوسیان، محمدحسن خوش نظری، محسن مکرمی، امیرحسین فارسی، محمدحسن موسی خانی، رسول خطیب، مهدی حمیدی، معین تقیبی راد، پرهام تورانی و…در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند. 

محل اجرای نمایش در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، بوستان اندیشه، فرهنگسرای اندیشه (سالن آمفی تئاتر) است. نمایش در انتظار هرشب از تاریخ ۲۱ تیر الی ۲ مرداد به مدت ۱۳ شب راس ساعت ساعت ۲۰:۲۰ به روی صحنه میرود ومدت زمان این نمایش ۱۱۰ دقیقه است. این نمایش برای کودکان زیر ۷ سال مناسب نیست. 

بهای بلیت این نمایش به صورت نذر فرهنگی (رایگان) بوده وعلاقه مندان میتوانند جهت تهیه بلیت از طریق لینک [https://survey.porsline.ir/s/MSx4UcXV] اقدام و یا با شماره تماس ۰۹۱۹۲۰۶۴۰۵۶ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل