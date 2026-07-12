به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، پس از دو اجرا، برای سومین بار، نمایش «در انتظار…» با نگاهی متفاوت، این بار در فرهنگسرای اندیشه به روی صحنه می‌رود.

امیرحسین قائمی، علی طاوسیان، محمدحسن خوش نظری، محسن مکرمی، امیرحسین فارسی، محمدحسن موسی خانی، رسول خطیب، مهدی حمیدی، معین تقیبی راد، پرهام تورانی و…در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند.

محل اجرای نمایش در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، بوستان اندیشه، فرهنگسرای اندیشه (سالن آمفی تئاتر) است. نمایش در انتظار هرشب از تاریخ ۲۱ تیر الی ۲ مرداد به مدت ۱۳ شب راس ساعت ساعت ۲۰:۲۰ به روی صحنه میرود ومدت زمان این نمایش ۱۱۰ دقیقه است. این نمایش برای کودکان زیر ۷ سال مناسب نیست.

بهای بلیت این نمایش به صورت نذر فرهنگی (رایگان) بوده وعلاقه مندان میتوانند جهت تهیه بلیت از طریق لینک [https://survey.porsline.ir/s/MSx4UcXV] اقدام و یا با شماره تماس ۰۹۱۹۲۰۶۴۰۵۶ تماس بگیرند.

انتهای پیام/