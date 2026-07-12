به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، انجمن بین‌المللی مطالعات ادبیات ایرلند (IASIL) که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شده است، معتبرترین و باسابقه‌ترین انجمن علمی بین‌المللی در حوزه مطالعات ادبیات، فرهنگ و هنر ایرلند به شمار می‌رود.

این انجمن با بهره‌گیری از شبکه‌ای گسترده از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان، نقش مؤثری در توسعه پژوهش‌های نوین، گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، حمایت از مطالعات میان‌رشته‌ای و تقویت تعاملات فرهنگی در حوزه مطالعات ایرلند ایفا می‌کند.

برگزاری همایش‌های علمی بین‌المللی، حمایت از طرح‌های پژوهشی، انتشار منابع علمی و ایجاد شبکه‌ای جهانی از پژوهشگران از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های این انجمن است.

کمیته کتاب‌شناسی IASIL یکی از کمیته‌های تخصصی این انجمن به شمار می‌رود که مسئولیت هدایت، توسعه و روزآمدسازی کتاب‌شناسی بین‌المللی مطالعات ادبیات ایرلند را بر عهده دارد. این کمیته با گردآوری، سامان‌دهی و معرفی تازه‌ترین دستاوردهای پژوهشی، دسترسی پژوهشگران سراسر جهان به منابع علمی این حوزه را تسهیل کرده و در ارتقای کیفیت پژوهش‌های ادبیات ایرلند نقش مهمی ایفا می‌کند.

انتخاب مجدد منصوری به ریاست این کمیته، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های پژوهشی با مراکز علمی معتبر جهان و افزایش حضور مؤثر پژوهشگران ایرانی در شبکه‌های علمی بین‌المللی باشد.