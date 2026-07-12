به گزارش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، در خلاصه داستان «از ما گذر نتوان کرد» آمده است که لحظه شهادت حضرت عباس از زبان چهار عنصر طبیعت، آب و آتش، باد و خاک، روایت می‌شود.

دانشجویان دانشگاه پارس؛ کسری ریاحی وفا، ستایش رستمانی، غزاله حسینی و اشکان تیموری خوانش نقش‌های این نمایشنامه را برعهده دارند.

این اجرای نمایشنامه‌خوانی با موسیقی زنده همراهی می‌شود. علی طایفی نوازنده ساز کمانچه، مهدی اسد نوازنده ساز کوبه‌ای و آرش صفرعلی به عنوان خواننده این گروه را همراهی می‌کنند. دستیاری کارگردان را نیز مهرداد سوری بر عهده دارد.

دومین دور «ایرانی‌خوانی سنگلج» با موضوع نمایشنامه‌های آیینی و عاشورایی در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار می‌شود. این برنامه بلیت‌فروشی ندارد و ورود برای تمامی علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

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