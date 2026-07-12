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نمایشنامه‌خوانی «از ما گذر نتوان کرد» در سنگلج

نمایشنامه‌خوانی «از ما گذر نتوان کرد» در سنگلج
کد خبر : 1812151
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نمایشنامه «از ما گذر نتوان کرد» نوشته و کارگردانی محمد حاج محمدی روز سه‌شنبه (۲۳ تیرماه) ساعت ۱۷ برای نخستین بار در برنامه «ایرانی‌خوانی سنگلج» نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، در خلاصه داستان «از ما گذر نتوان کرد» آمده است که لحظه شهادت حضرت عباس از زبان چهار عنصر طبیعت، آب و آتش، باد و خاک، روایت می‌شود. 

دانشجویان دانشگاه پارس؛ کسری ریاحی وفا، ستایش رستمانی، غزاله حسینی و اشکان تیموری خوانش نقش‌های این نمایشنامه را برعهده دارند. 

این اجرای نمایشنامه‌خوانی با موسیقی زنده همراهی می‌شود. علی طایفی نوازنده ساز کمانچه، مهدی اسد نوازنده ساز کوبه‌ای و آرش صفرعلی به عنوان خواننده این گروه را همراهی می‌کنند. دستیاری کارگردان را نیز مهرداد سوری بر عهده دارد. 

دومین دور «ایرانی‌خوانی سنگلج» با موضوع نمایشنامه‌های آیینی و عاشورایی در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار می‌شود. این برنامه بلیت‌فروشی ندارد و ورود برای تمامی علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

 

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