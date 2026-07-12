اجرای ویکُنتِ شقه شده» از مرداد ماه
نمایش «ویکُنتِ شقه شده» نوشته باقر سروش، به طراحی و کارگردانی شهروز دلافکار با مجری طرحی عمارت نوفللوشاتو، از چهارم مردادماه روی صحنه خواهد رفت و بلیتفروشی آن از ساعت ۱۵ امروز آغاز میشود.
به گزارش روابط عمومی عمارت نوفللوشاتو، نمایش «ویکُنتِ شقه شده» نوشته باقر سروش، از چهارم مردادماه روی صحنه خواهد رفت و بلیتفروشی آن از ساعت ۱۵ امروز آغاز میشود.
شهروز دل افکار، سحر عبدالملکی، صدف خاقان، عرفان توکلی، امیرحسین قلیپور، ماهان زارعی، ادیب کاظمی، تینا محمدی، سرور کعب عمیر، آرمین حیدری، متین نجفیان، کامران رهنما، شقایق بروجی، آرین عزیزاللهی، نازنین قلیپور، علیرضا تقوی، علی اصغر برآهوئی، شایان خدامی، حسام آتشین، هادی اعتمادیپور، رضا ایزدی، محمدرضا باستانحق، امیرمحمد بیات، مانا بیات، مرسده تقوی، رومینا حسنپور، محمدعلی حسینی، احسان حیدری، رکسانا خانیزاده، درسا دیبا، ستایش صحرابانی، منیژه صوفیمنش، اوراز طهماسبی، هلیا عبادی، لیانا عربلو، هانیه قلیپور، نازنین هداوند، فرشته هداوند گروه بازیگران این نمایش هستند.
درباره داستان این نمایش آمده است: ویکنت به جنگ میرود، با توپ جنگی دو شقه میشود و نیمه شرش به کشور برمیگردد.