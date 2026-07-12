انتشار فراخوان «هنر تئاتر دوران سعادت»
فراخوان پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر «هنر تئاتر دوران سعادت» که در شهر عشقآباد برگزار میشود، منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر «هنر تئاتر دوران سعادت» از ۵ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ تا ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵) برگزار میشود و مهلت ارسال اثر نیز تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۵) در نظر گرفته شده است.
تئاترهای حرفهای در زمینههای درام، موزیکال-درام، عروسکی و سایر انواع تئاتر میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
هر کشور میتواند حداکثر یک اثر ارائه دهد. تعداد اعضا گروه متقاضی هر کشور نیز نباید بیش از ۲۰ نفر (شامل سرپرست گروه) باشد. همچنین آثار ارسالی باید در طول دو فصل تئاتری اخیر، روی صحنه رفته باشند.
ترانسفر فرودگاهی، اسکان، غذا، برنامه گشت و گذار و پشتیبانی برای اخذ ویزا از جمله تسهیلاتی است که جشنواره به متقاضیان ارائه میکند. وزارت فرهنگ ترکمنستان به شرکتکنندگان «جام جشنواره» گواهی شرکت اعطا میکند.
هزینه بلیت پرواز و هزینه حمل و نقل دکور برعهده گروه است. همچنین هزینههای اضافی اسکان و غذا برای کسانی که قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۵ نوامبر وارد یا بعد از ساعت ۱۲ ظهر ۹ نوامبر خارج شوند؛ برعهده خود گروه است.
مدارک مورد نیاز برای ثبتنام در جشنواره شامل فرم درخواست کاملشده، اقلام تبلیغاتی (پوستر، بروشور، خلاصه داستان، عکسها و اطلاعات درباره تئاتر)، متن نمایشنامه با ترجمه به زبانهای روسی و انگلیسی، شرح کامل نیازهای فنی دکور (نور، صدا، صحنه و…) و لینک ویدئوی کامل از اجرا میشود.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند سوالهای خود را به پستهای الکترونیک tmculture@mail. ru و imm. teatr. sirk@gmail. com ارسال کنند.