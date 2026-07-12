به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پریسا حافظی با اشاره به برگزاری ایونت تخصصی معرفی رشته‌های صنایع‌دستی که عصر روز شنبه، ۲۰ تیرماه در خانه کارآفرینان صنایع‌دستی استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد با رویکرد ترویج فرهنگ استفاده از صنایع‌دستی، معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده هنرهای سنتی و ایجاد فضایی برای تعامل مستقیم میان هنرمندان و شهروندان برگزار شد و خوشبختانه با استقبال گسترده علاقه‌مندان، هنرجویان، خانواده‌ها و فعالان این حوزه همراه بود.

مدیر خانه کارآفرینان صنایع‌دستی استان البرز گفت: در این برنامه، هنرمندان فعال در رشته‌های معرق، سوزن‌دوزی بلوچی، سفال (کار با دست) و نقاشی زیر آب ضمن اجرای زنده آثار خود، فرآیند تولید، تکنیک‌های اجرایی و ویژگی‌های هر رشته را برای بازدیدکنندگان تشریح کردند؛ موضوعی که باعث شد مخاطبان نه‌تنها با محصول نهایی بلکه با مسیر خلق اثر هنری نیز آشنا شوند.

او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز صنایع‌دستی، فاصله گرفتن جامعه از فرآیند تولید آثار هنری است، افزود: زمانی که مردم تنها محصول نهایی را می‌بینند، شاید ارزش واقعی زمان، مهارت و خلاقیتی که برای تولید آن صرف شده، کمتر درک شود. اما نمایش زنده هنرهای سنتی این فاصله را از بین می‌برد و موجب شکل‌گیری ارتباط عاطفی و فرهنگی میان مخاطب و اثر می‌شود.

حافظی ادامه داد: صنایع‌دستی بخشی از اقتصاد خلاق کشور است و می‌تواند در کنار حفظ هویت فرهنگی، به ایجاد اشتغال پایدار، توانمندسازی بانوان، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و حتی رونق گردشگری فرهنگی کمک کند. از این رو، حمایت از هنرمندان این حوزه باید در قالب برنامه‌های مستمر آموزشی، ترویجی و بازارمحور دنبال شود.

این مسئول با اشاره به حضور نسل جوان در این رویداد گفت: یکی از نکات قابل توجه، استقبال نوجوانان و جوانانی بود که برای نخستین‌بار از نزدیک با رشته‌هایی مانند سوزن‌دوزی بلوچی یا هنر معرق آشنا شدند. این اتفاق نشان می‌دهد اگر فضای مناسب برای معرفی صنایع‌دستی فراهم شود، هنوز هم این هنرها ظرفیت بالایی برای جذب مخاطبان جدید دارند و می‌توانند الهام‌بخش شکل‌گیری مسیرهای تازه کارآفرینی باشند.

مدیر خانه کارآفرینان صنایع‌دستی استان البرز خاطرنشان کرد: رسالت ما تنها برگزاری نمایشگاه یا فروش محصولات نیست، بلکه تلاش می‌کنیم خانه کارآفرینان صنایع‌دستی به محلی برای آموزش، انتقال تجربه، شبکه‌سازی میان هنرمندان، کشف استعدادهای نو و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند برگزاری مستمر رویدادهای تعاملی و تخصصی است تا مردم بتوانند از نزدیک با ظرفیت‌های این حوزه ارتباط برقرار کنند.

او با بیان اینکه هنرهای سنتی ایران از تنوع و غنای کم‌نظیری برخوردارند، افزود: هر یک از رشته‌های صنایع‌دستی روایتگر بخشی از فرهنگ، تاریخ و هویت سرزمین ما هستند و حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده، بدون مشارکت جامعه و ایجاد بسترهای فرهنگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

این مسئول همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی برای حمایت از صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم میان آموزش، تولید، بازاریابی و معرفی آثار هنرمندان پیوند مؤثری ایجاد کنیم، صنایع‌دستی از یک فعالیت فرهنگی به یک جریان اقتصادی پویا تبدیل خواهد شد؛ جریانی که علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در معرفی فرهنگ ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی ایفا می‌کند.

حافظی در پایان با قدردانی از حضور هنرمندان و استقبال شهروندان از این رویداد ابراز کرد: امیدواریم استمرار چنین برنامه‌هایی بتواند ضمن تقویت جایگاه صنایع‌دستی در سبد فرهنگی خانواده‌ها، زمینه حمایت مؤثرتر از هنرمندان، توسعه بازار محصولات دست‌ساز و افزایش مشارکت نسل جوان در حفظ و تداوم هنرهای اصیل ایرانی را فراهم کند.

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