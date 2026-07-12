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ضرورت مناسب‌سازی تاسیسات گردشگری و اجرای قانون احیای بافت‌های تاریخی

ضرورت مناسب‌سازی تاسیسات گردشگری و اجرای قانون احیای بافت‌های تاریخی
کد خبر : 1812136
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با برگزاری نشست کمیته بهره‌وری، بر ضرورت ارتقای استانداردهای دسترسی‌پذیری در تاسیسات گردشگری و اجرای دقیق قوانین مربوط به مرمت بافت‌های تاریخی تأکید کرد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، نشست تخصصی کمیته بهره‌وری تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی زنجان با حضور مسئولان و کارشناسان این حوزه برگزار شد. 

سید میکائیل موسوی، در این نشست با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، بر ضرورت ارزیابی دقیق امکانات موجود تأکید کرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان اظهار کرد: به منظور بهبود تجربه سفر و رفاه گردشگران، از معاونت‌های تخصصی درخواست شده است تا شاخص‌های مربوط به مناسب‌سازی و تسهیل دسترسی‌پذیری را در تاسیسات منتخب، به دقت مورد ارزیابی و بازبینی قرار دهند. 

او در ادامه با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی و حقوق گردشگران، افزود: مناسب‌سازی باید با همکاری و از طریق دستگاه‌های مرتبط به‌صورت عملیاتی انجام شود. همچنین با توجه به ضرورت ایجاد شرایط دسترسی‌پذیری مناسب در ساختمان‌های دولتی، پیگیری‌های لازم از طریق ستادهای مربوطه در دستور کار قرار گرفته است تا تضمین شود که تمامی امکانات در دسترس عموم قرار دارند. 

موسوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حفاظت از میراث فرهنگی پرداخت و اعلام کرد: در این نشست، بحث و بررسی‌های گسترده‌ای در خصوص نحوه اجرای ماده ۸ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی انجام شد. 

او گفت: هدف ما این است که با اجرای دقیق این ماده قانونی، فرآیند احیا و باززنده‌سازی بافت‌های ارزشمند تاریخی استان را با رویکردی علمی و اصولی پیش ببریم. 

در پایان این نشست، راهکارهای اجرایی برای هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای بهبود شاخص‌های بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات گردشگری در استان زنجان تدوین می‌شود.

 

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