به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، این نشست تخصصی با عنوان «آسیب‌شناسی نقش‌های زنانه در سینمای اجتماعی ایران همراه با ارائه راهکارهایی جهت رفع آسیب‌ها» برگزار خواهد شد.

در این برنامه، کارشناسان ضمن واکاوی بازنمایی شخصیت‌های زن در آثار اجتماعی سینمای ایران، به بررسی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای ارتقای کیفی این نقش‌ها می‌پردازند.

در این نشست که روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۱۰ صبح در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار می‌شود؛ آزاده مدنی به عنوان سخنران، اعظم راودراد به عنوان منتقد و علی‌اصغر تقوی به عنوان منتقد حضور خواهند داشت.

این پژوهش با تحلیل ۸۱ فیلم سینمایی و بررسی نظرات ۴۸۰ مخاطب و ۱۲ فیلمساز به واکاوی آسیب‌های بازنمایی نقش‌های زنانه در سینمای اجتماعی ایران پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که علی‌رغم گذار از دهه‌های مختلف، هویت زنانه در سینما همچنان با چالش‌های ساختاری روبرو هستند.

براساس داده‌های استخراج شده از این پژوهش، تنها ۴۲.۵ درصد از شخصیت‌های زن در فیلم‌های بررسی شده دارای پیچیدگی شخصیتی هستند و متقابلا ۸۵.۸ درصد از آن‌ها در قالب شخصیت‌های کلیشه‌ای ظاهر شده‌اند. این پژوهش عوامل اصلی این پدیده را «سانسور» و «هنجارهای مردسالارانه» معرفی می‌کند که ۸۱.۹ درصد از محتوای تولیدی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

از جمله محورهای اصلی این طرح: «آسیب‌شناسی»؛ بررسی انتقادی کلیشه‌های رایج و کلیشه‌زدایی از نقش‌های زنانه؛ واکاوی این پرسش که آیا بازنمایی‌های فعلی، بازتاب‌دهنده واقعیت‌های زیسته زنان است یا تقلیل‌گرایانه؟ ، «تحلیل چالش‌ها»؛ بررسی فقدان یا ضعف در عمق‌بخشی به شخصیت‌پردازی‌های زنانه و تأثیر این چالش‌ها بر مخاطبان و جامعه، «ارائه راهکار»؛ در بخش پایانی این پژوهش با تکیه بر یافته‌های علمی و سینمایی، راهکارهایی عملیاتی را برای نویسندگان، کارگردانان و سیاست‌گذاران سینمایی پیشنهاد می‌دهد تا ضمن عبور از الگوهای کلیشه‌ای به تصویرسازی غنی‌تر، کنش‌مندتر و واقع‌گرایانه‌تر از حضور اجتماعی زنان در سینما دست یابند.

این پژوهش با هدف واکاوی چگونگی بازنمایی شخصیت‌ها و نقش‌های زنانه در سینمای اجتماعی ایران انجام شده است. سینمای اجتماعی به عنوان آینه‌ای از واقعیت‌های جامعه، همواره بستر اصلی به تصویر کشیدن دغدغه‌ها، چالش‌ها و کنش‌های زنان در سطوح مختلف اجتماعی بوده است.

یک مطالعه پژوهشی جامع که بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۳ سینمای اجتماعی ایران را پوشش می‌دهد، از تداوم شدید کلیشه‌های جنسیتی و محدودیت‌های بازنمایی زنان خبر داد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، بیش از ۸۵ درصد شخصیت‌های زن در آثار سینمایی، در قالب کلیشه‌های تکراری تعریف شده‌اند و حضور زنان در جایگاه‌های کلیدی تولید (کارگردانی و نویسندگی) همچنان با چالش جدی روبروست؛ هرچند پتانسیل‌های جدیدی در نسل جوان برای تغییر این روند مشاهده می‌شود.

حضور در این نشست برای پژوهشگران، دانشجویان سینما و علاقه‌مندان به مطالعات فرهنگی و سینمایی آزاد است.

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