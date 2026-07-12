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اطاعت از رهبر یک ضرورت استراتژیک برای غلبه بر دشمنان است

اطاعت از رهبر یک ضرورت استراتژیک برای غلبه بر دشمنان است
کد خبر : 1812005
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رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ با تأکید بر ضرورت انسجام ملی در مواجهه با چالش‌های موجود، گفت: تنها راه عبور از بحران‌ها و دستیابی به جایگاه جهانی، در گرو پیوند میان ملت و رهبری و اطاعت از رهبری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همزمان با آیین باشکوه تشییع «رهبر شهید»، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی‌نیشابوری، رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور در اجتماع پرشور مردم مؤمن و انقلابی در میدان هفت‌تیر، طی سخنانی به تبیین مقام والای شهید، جایگاه رفیع مجاهدت در مسیر حق و نقش بی‌بدیل رهبری حکیمانه امام خامنه‌ای در صیانت از عزت، هویت و اقتدار امت اسلامی پرداخت. 

وی با برشمردن مؤلفه‌های قرآنی همانند نهراسیدن از دشمن، وحدت، بصیرت و ایمان به وعده‌های الهی التزام به این آموزه‌های قرآنی را رمز رسیدن به قله‌های ظفرمندی مطرح کرد و گفت: بدون شک، اطاعت از ولی امر مسلمین رمز پیروزی ایران در مسیر اقتدار است. اطاعت از رهبر معزز تنها یک تکلیف دینی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی است. 

حسینی‌نیشابوری به شرح بیانیه اخیر مقام معظم رهبری پرداخت و تصریح کرد: همانگونه که ایشان فرمودند امام شهید، حسینی‌وار زندگی کرد و با اقتدای به مکتب قهرمان‌خیز و بصیرت‌آفرین عاشورا با اقتدار در مقابل جبهه شرارت و شیطان‌صفت استکبار و اصحاب منحوس اپستین ایستاد. 

وی ضمن تجلیل از هوشیاری بی‌نظیر ملت ایران و آزادی‌خواهان در اقصی نقاط جهان، از رهروان خمینی کبیر و دوست‌داران خامنه‌ای شهید خواست تا با تداوم همان روحیه معنوی در مسیر اطاعت از ولایت فقیه، از سنگر مقدس خیابان‌ها و میدان‌های حق پاسداری کنند. 

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ از تلاش کنشگران جنگ نرم و جنگ روایت‌ها در عرصه بین‌الملل در کنار مجاهدت‌های ماندگار رزمندگان دلیر در نیروهای مسلح گفت و افزود: به لطف الهی پیروزی‌های بسیار چشمگیری حاصل شده است و ضرورت دارد مجاهدان طریق حق در سنگرهای مختلف با دشمن‌شناسی آمادگی خود را در جهت انتقام و منکوب کردن توطئه‌های دشمنان بیش از پیش ارتقاء دهند.

 

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