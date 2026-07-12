تزریق بیش از ۹۷۵ میلیارد تومان سرمایه به حوزه گردشگری کرمانشاه
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه از تصویب ۶ طرح سرمایهگذاری جدید در حوزه زیرساختهای گردشگری خبر داد و اعلام کرد: با بهرهبرداری از این پروژهها، گام مؤثری در توسعه ظرفیتهای اقامتی و تفریحی استان برداشته خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، کیومرث اعظمی شنبه ۲۰ تیرماه در تشریح جزئیات آخرین نشست بررسی طرحهای سرمایهگذاری این ادارهکل اظهار کرد: در راستای توسعه متوازن گردشگری و بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه استان، پرونده ۸ طرح سرمایهگذاری با مجموع حجم سرمایهگذاری بالغ بر ۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت حمایت از بخش خصوصی در ایجاد زیرساختهای نوین گردشگری، افزود: پس از بررسیهای کارشناسی و ارزیابیهای صورتگرفته، در نهایت با اجرای ۶ طرح اولویتدار در شهرستانهای قصرشیرین، سرپلذهاب، کرمانشاه، هرسین و روانسر موافقت شد.
او تصریح کرد: این پروژهها شامل احداث هتل، مجتمعهای گردشگری، توسعه محوطههای گردشگری، مجتمعهای تفریحی- طبیعتگردی و سفرهخانههای سنتی است که با هدف ارتقای سطح خدمات به گردشگران و افزایش ماندگاری مسافران در استان طراحی شدهاند.
کیومرث اعظمی تأکید کرد: با اجرایی شدن این ۶ طرح، ضمن بهبود استانداردهای زیرساختی گردشگری در مناطق مذکور، زمینه اشتغالزایی مستقیم برای ۱۲۳ نفر فراهم خواهد شد که این امر نویدبخش رونق اقتصادی و تقویت صنعت گردشگری در این شهرستانهاست.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: این ادارهکل تمامی تلاش خود را برای تسهیل در صدور مجوزها و حمایت از سرمایهگذاران بهکار خواهد بست تا پروژههای یادشده در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسند.