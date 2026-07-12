تجلیل از خانوادههای شهدای جنگ رمضان با حضور فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ؛
محمدی: تکریم خانوادههای شهدا سیره نبوی (ص) است/ کشتیِ انقلاب به برکت خون شهدا با قدرت به مسیر خود ادامه میدهد
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ با بیان اینکه در سیره پیامبر اعظم (ص) و معصومین (علیهمالسلام) نیز همواره شاهد تکریم خانوادههای شهدا هستیم، گفت: رسول خدا (ص) به خانواده شهیدان سرکشی میکردند و شاهد این اقدام درقبال شهدای جنگ اُحد هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین تجلیل از خانوادههای شهدای معظم جنگ رمضان با حضور مهدی محمدی معاون وزیر فرهنگ و فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان بنیاد شهید برگزار شد.
در ابتدای این جلسه خانوادههای شهدا به بیان مطالب و نقطه نظرات خود پرداختند.
پس از آن مهدی محمدی معاون وزیر فرهنگ و فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ در این دیدار گفت: فرا رسیدن ماه محرم، ماه عزای حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای را تسلیت عرض میکنم.
وی افزود: تعبیر «از دست دادن» درباره شهدا تعبیر دقیقی نیست؛ چراکه آنان بنا بر وعده الهی، «عند ربهم یرزقون» اند و شاهد و ناظر اعمال ما هستند.
محمدی تصریحکرد: تکریم خانوادههای معظم شهدا ریشهای عمیق در آموزههای قرآن کریم و سیره اهلبیت (علیهمالسلام) دارد؛ در آیات متعددی از سورههای آلعمران، بقره و نساء، خداوند متعال راجع به تکریم خانوادههای شهدا و از صبر، استقامت و مقام والای خانوادههای شهدا سخن گفته است.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ گفت: ما بر پیامبر اکرم (ص) صلوات میفرستیم اما خداوند متعال در برابر صبر و استقامت خانوادههای شهدا، خود بر آنان صلوات میفرستد و این بزرگترین تکریم الهی است.
وی با بیان اینکه در سیره پیامبر اعظم (ص) و معصومین (علیهمالسلام) نیز همواره شاهد تکریم خانوادههای شهدا هستیم، افزود: رسول خدا (ص) به خانواده شهیدان سرکشی میکردند و شاهد این اقدام درقبال شهدای جنگ اُحد هستیم.
محمدی تصریح کرد: حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) نیز به جناب مالک اشتر بر رسیدگی و حمایت از خانوادههای شهدا تأکید میکردند.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ با تاکید بر اینکه در دوران معاصر نیز این سنت با قوت ادامه یافت، گفت: حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره بر تکریم خانوادههای شهدا تأکید داشتند.
وی افزود: پس از ایشان نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید آیتالله خامنهای این مسیر را ادامه دادند؛ ایشان نهتنها به خانواده شهدایِ مسلمان بلکه به خانواده شهدای اقلیتهای دینی نیز سر میزدند.
محمدی تصریح کرد: وقتی شخصیتی در این جایگاه چنین رفتاری دارد برای ما مسئولان و خدمتگزاران نظام بزرگترین درس است؛ باید دست خانوادههای شهدا را ببوسیم.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ گفت: بنده نیز به عنوان عضوی از خانواده ایثارگران، افتخار دارم فرزند جانباز هفتاد درصد دفاع مقدس باشم و از نزدیک با مشکلات، دغدغهها و زحمات خانوادههای شهدا و جانبازان و نیز تلاشهای کارکنان بنیاد شهید آشنا هستم و از همه عزیزانی که در این مسیر خدمت میکنند، صمیمانه تشکر میکنم و برای آنان از خداوند متعال اجر دنیا و آخرت مسئلت دارم.
وی با بیان اینکه همگیِ ما مسئولان مدیون شما هستیم، افزود: اگر امروز مسئولیتی بر عهده داریم و در جایگاهی قرار گرفتهایم همه آن را مرهون خون شهدا، صبر مادران، همسران و فرزندان آنان هستیم.
محمدی تصریحکرد: در سالهای گذشته، بهترین فرماندههان، دانشمندان و نخبگان نظامی خود را تقدیم این کشور کردهایم؛ از دفاع مقدس گرفته تا نبردهای اخیر و توانستیم در برابر پیشرفتهترین فناوریهای نظامی جهان ایستادگی کنیم.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ گفت: واقعیت این است که ملت ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره در معرض انواع تهدیدها، تحریمها، جنگهای مستقیم، جنگهای نیابتی، فشارهای اقتصادی و جنگ ترکیبی قرار داشته است.
وی افزود: دشمنان در جنگ ۱۲ روزه این برآورد را داشتند که با به شهادت رساندن فرماندههان نظامی نمیتوانیم در برابر آنها ایستادگی کنیم آنها در محاسباتشان درنظر نگرفته بودند که رهبر انقلاب جنگ را اداره میکنند.
محمدی تصریحکرد: در جنگ رمضان نیز با به شهادت رساندن رهبر انقلاب تصور میکردند کارِ نظام تمام است اما باز هم شکست خوردند.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ گفت: دشمنان تصور میکردند با شهادت رهبر انقلاب و فرماندههان نظامی کار انقلاب اسلامی پایان خواهد یافت اما نمیدانستند که خون رهبر شهیدان، بار دیگر درخت تنومند انقلاب را آبیاری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این انقلاب صدها هزار شهید، جانباز و آزاده تقدیم کرده است، افزود: انقلاب اسلامی، انقلاب امام زمان (عج) است؛ انقلابی که به برکت اهلبیت (ع) استمرار یافته و خواهد یافت.
محمدی در پاسخ به دغدغههای مطرح شده توسط خانواده شهیدان تصریحکرد: دغدغههای ما و شما مشترک است؛ شرایط فعلیِ کشور موجب ایجاد وفاق شده و تلاش میکنیم از وفاق به وجود آمده استفاده حداکثری را برای رفع مشکلات کشور انجام دهیم.
وی افزود: امیدوار هستیم با عنایت حضرت ولیعصر (عج)، همانگونه که تاکنون این انقلاب را حفظ فرمودهاند، از این پس نیز کشتی انقلاب اسلامی را در میان امواج سهمگین هدایت کنند.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ گفت: بسیاری تلاش کردهاند این کشتی را متوقف یا زمینگیر کنند، اما این کشتی، به برکت خون شهدا و دعای خیر مردم، هرگز به گل نخواهد نشست و با قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.
در پایان نیز از خانوادههای شهدا با اهدای تقدیرنامه تجلیل شد.