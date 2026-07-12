به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا با علام این خبر گفت: برخی از آثار مربوط به رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای که در اندونزی منتشر شده‌اند، عبارتند از «کتب تفاسیر سوره‌های ممتحنه، تغابن، صف، بقره، برائت، جمعه، فاتحه، مجادله»، «دین، دنیا و آخرت»، «فجر مهدی»، «مسیر روشن»، «دشمن شناسی»، «نکاتی برای انتخاب شریک زندگی»، «زن و خانواده»، «قرآن چراغ زندگی است»، «طنین جهاد»، «ردپایی از عدالت» و «تمدن اسلامی» بود که با توجه به این موضوعات پرداخته شده از ابتدای جنگ رمضان تا به امروز با محوریت مسائل انقلاب و نگاه جهانی قائد شهید آثار فاخر دیگری تهیه شد.

وی ادامه داد: از جمله آثاری که به تازگی در مورد رهبر شهید در اندونزی پس از شهادت‌شان به نگارش درآمده است، شامل «آینده نگری رهبر شهید ایران» می‌شود. اثری تحلیلی که جهت‌گیری و استراتژی رهبری ایران را برای ۴۰ سال آینده بر اساس اعلامیه چشم‌انداز بزرگ آیت‌الله علی خامنه‌ای بررسی می‌کند.

جهانگیری اظهار کرد: «زندگینامه سید خامنه‌ای: از منبر تا جبهه انقلاب» عنوان دیگری است که به همت رایزنی فرهنگی ایران به طیور طبع رسیده و در آن زندگینامه‌ای از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است که پیشینه خانوادگی، تحصیلات و سیر فکری ایشان را پوشش می‌دهد. این کتاب توسط انجمن فارغ التحصیلان جامعه المصطفی گردآوری شده تا بینشی از افکار و تجربیات زندگی خامنه‌ای از منابع دست اول ارائه دهد. از طریق این اثر، انتظار می‌رود خوانندگان درک عمیق‌تری از خامنه‌ای و سهم او در جهان اسلام به دست آورند.

رایزن فرهنگی ایران در اندونزی یادآور شد: «آیت‌الله علی خامنه‌ای: از گهواره تا جاودانگی» دیگر اثر مکتوبی به قلم رِن محمد است که به بررسی جنبه‌های انسانی و سیره زندگی رهبر ایران می‌پردازد. این کتاب، سیر تحول او را از کودکی فروتنانه تا تبدیل شدن به چهره اصلی انقلاب اسلامی ایران دنبال می‌کند. از طریق این اثر از مخاطبان حوزه کتاب قادرند تا به لایه‌های زندگی رهبر که اغلب توسط رسانه‌های غربی نادیده گرفته می‌شود، بپردازند. این کتاب ۳۰۴ صفحه‌ای ردپا و میراث فکری رهبر معظم انقلاب را دنبال می‌کند.

وی بیان کرد: «آیت‌الله علی خامنه‌ای: معمار مقاومت از انقلاب ایران» مجموعه دیگری است که از سوی ویسنو یودا واردانا نوشته شده و به بررسی شخصیت و تفکر ژئوپلیتیکی خامنه‌ای در مواجهه با سلطه جهانی، می‌پردازد و حاوی اندیشه‌های فلسفی مختلفی از مقاومت آیت‌الله است.

جهانگیری گفت: «پویایی اندیشه‌های سید علی خامنه‌ای در پاسخ به چالش‌های امروز» دیگر کتابی است که ۹ بحث عمیق درباره اندیشه‌های رهبر شهید و فقیه، رهبر سیاسی و روشنفکر اسلامی معاصر را که به دنبال ادغام معنویت، عقلانیت و عدالت اجتماعی در زندگی مدرن بود، گردآوری کرده است.

وی تاکید کرد: هر کدام از این آثار جدید بُعد متفاوتی از اندیشه‌های خامنه‌ای را آشکار می‌کند که از روانشناسی قرآنی، اخلاق اجتماعی، توحید و قدرت، روش‌شناسی علم حدیث، فرهنگ تا مسائل جنسیتی و بشردوستانه را در بر دارد.

بنابر اعلام این خبر، کتاب «آیت‌الله سید علی خامنه‌ای: مقاومت، تمدن نوین» هم عنوان اثری است که در آستانه چاپ در پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی جهان قرار گرفته و در آن مقاومت و تمدن نوین اسلامی مورد تبیین واقع شده‌اند.

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