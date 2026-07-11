کرمان در مسیر تثبیت جایگاه جهانی صنایعدستی/ همافزایی مجلس و وزارت میراثفرهنگی برای ثبتجهانی و توسعه بازارهای دائمی صنایعدستی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تاکید بر جایگاه راهبردی کرمان در زیستبوم صنایعدستی کشور، ثبت جهانی شهر کرمان، احیای رشتههای در معرض فراموشی و ایجاد بازارچههای دائمی صنایعدستی در سراسر استان را از مهمترین اولویتهای توسعهای این حوزه برشمرد؛ موضوعی که با استقبال و تاکید مسئولان وزارت میراثفرهنگی بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع توسعه برای این استان همراه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، شهباز حسنپور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، امروز در دیدار با بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، راهکارهای توسعه ظرفیتهای صنایعدستی استان کرمان، ارتقای جایگاه این استان در عرصههای ملی و بینالمللی و تقویت همکاریهای مشترک میان مجلس و وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد.
حسنپور در این نشست با قدردانی از اقدامات وزارت میراثفرهنگی در استان کرمان، اظهار کرد: استان کرمان بهواسطه برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از جایگاهی ممتاز در منظومه فرهنگی و اقتصادی کشور برخوردار است و توجه به این ظرفیتها میتواند نقش مؤثری در توسعه پایدار و رونق اقتصاد محلی ایفا کند.
وی با تاکید بر اینکه صنایعدستی یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی استان کرمان بهشمار میرود، افزود: راهبرد اصلی ما، تقویت جایگاه جهانی صنایعدستی کرمان از طریق ثبت شهرها و روستاهای استان در شبکه جهانی صنایعدستی است و در این مسیر، قالی کرمان بهعنوان یکی از اصیلترین و شناختهشدهترین برندهای هنری ایران، از ظرفیتهای بیبدیل برای ارتقای جایگاه بینالمللی استان برخوردار است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از میراث ناملموس و مهارتهای سنتی، تصریح کرد: بخشی از رشتههای ارزشمند صنایعدستی استان در معرض فراموشی قرار گرفتهاند و احیای این رشتهها، حمایت از استادکاران و انتقال دانش بومی به نسلهای آینده باید در زمره اولویتهای سیاستگذاری و برنامهریزی قرار گیرد.
حسنپور با اشاره به برنامههای مشترک با مدیریت ارشد استان خاطرنشان کرد: با همکاری استاندار کرمان، پیگیری ثبت کرمان بهعنوان شهر جهانی صنایعدستی و همچنین ایجاد و توسعه بازارچههای دائمی صنایعدستی در تمامی شهرهای استان با هدف تقویت زنجیره تولید، عرضه و فروش محصولات بومی، بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این نشست، بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به ظرفیتهای ممتاز استان کرمان، گفت: کرمان در هر سه حوزه مأموریتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از جایگاهی ممتاز و کمنظیر برخوردار است و این وزارتخانه نگاه ویژهای به توسعه متوازن و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این استان دارد.
وی با بیان اینکه گستره ظرفیتهای کرمان نیازمند یک نقشه راه جامع و آیندهنگر است، افزود: با وجود برخورداری از قابلیتهای فراوان، نبود یک برنامه جامع و منسجم توسعه در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، یکی از خلأهای اساسی استان بهشمار میرود و تدوین چنین برنامهای میتواند زمینهساز تحولی بنیادین در مسیر توسعه فرهنگی، اقتصادی و گردشگری کرمان باشد.
سرپرست معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی همچنین با تاکید بر اهمیت مشارکت بخشخصوصی در تحقق اهداف توسعهای اظهار کرد: حضور گسترده بنگاههای اقتصادی و شرکتهای بزرگ در استان کرمان، ظرفیت ارزشمندی برای بهرهگیری از مسئولیتهای اجتماعی در حمایت از پروژههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایجاد کرده است و استفاده هدفمند از این ظرفیت میتواند شتاببخش اجرای برنامههای راهبردی و ارتقای جایگاه کرمان در سطح ملی و بینالمللی باشد.
وی در پایان بر استمرار تعامل میان وزارت میراثفرهنگی، نمایندگان مجلس، مدیریت استان و بخشخصوصی برای تحقق اهداف کلان توسعه صنایعدستی و صیانت از سرمایههای فرهنگی کرمان تاکید کرد.