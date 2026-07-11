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شاعران در شمار دوستان نزدیک قائد شهید بودند

شاعران در شمار دوستان نزدیک قائد شهید بودند
کد خبر : 1811648
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رهبر شهید انقلاب با وجود میزبانی از چهره‌های بین‌المللی و علی‌رغم تعامل با گروه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف سیاسی، ورزشی، علمی و…، همواره با جماعت شاعران دوستی و رفاقت دیگری داشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علیرضا قزوه، دبیر جایزه جهانی شعر امام شهید در نشست خبری این جایزه با اشاره به اهتمام رهبر شهید به شعر و ادبیات گفت: ایشان همانند امام خمینی (ره)، شخصیتی ادیب، شاعر و آشنا با هنر بودند و همواره شعر را سرمایه ملی می‌دانستند و بر حمایت از ادبیات تأکید داشتند. 

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی و ادبی است، اظهار کرد: انقلاب ما یگانه انقلاب فرهنگی جهان است. هر سه رهبر انقلاب، یعنی امام خمینی (ره)، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب، با ادبیات و هنر مأنوس بوده و هستند و همین ویژگی، جایگاه شعر را در جمهوری اسلامی ایران ممتاز کرده است. 

قزوه با اشاره به جلسات سالانه شاعران با رهبر شهید انقلاب گفت: این نشست‌ها در سال‌های گذشته تأثیر عمیقی بر جریان شعر معاصر فارسی و حتی شاعران دیگر کشورها گذاشت و بسیاری از شاعران خارجی، شهرت خود را مدیون حضور در این محافل می‌دانند. 

وی به ارادت قلبی شاعران افغان به رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: «سید سکندر حسینی بامداد» که در سال ۹۴ در یکی از محافل شعر رهبر شهیدمان حضور داشت، اولین کتاب شعری در رثای آن شهید والامقام نوشت که مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفت. 

قزوه در ادامه سخنانش، از بلرام شکلا، رایزن فرهنگی هند در ایران که پیش از آن شاعر، مولف چندین کتاب به زبان هندی، سانسکریت و فارسی بوده است یاد کرد و افزود: بلرام شکلا به دلیل تسلط بر زبان فارسی و دلبستگی‌اش به فرهنگ ایران، همیشه به عنوان نمادی از «پیوند تمدنی ایران و هند» شناخته می‌شود. او که سال‌ها پیش در جلسات شعر ادبی رهبر شهیدمان شرکت کرده بود، همواره از آن خاطرات به نیکی یاد می‌کند. 

دبیر جایزه جهانی شعر امام شهید، استقبال شاعران از این رویداد را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: آثار فراوانی از ایران و کشورهای مختلف از جمله افغانستان، عراق، لبنان، یمن، پاکستان، هند و دیگر کشورهای جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. 

این شاعر انقلابی از آماده‌سازی بیش از ۱۰ جلد کتاب از این آثار خبر داد و گفت: این مجموعه با همکاری گروه‌های تخصصی داوری، صفحه‌آرایی و نشر آماده رونمایی شده و تلاش شده است با کیفیت مناسب و در عین حال با هزینه‌ای قابل دسترس برای عموم منتشر شود. 

دبیر جایزه جهانی شعر امام شهید با قدردانی از مشارکت شاعران و نهادهای فرهنگی در برگزاری این رویداد اظهار کرد: حدود ۱۶ تیم تخصصی در بخش‌های مختلف، از داوری تا آماده‌سازی آثار، همکاری داشتند و داوری اشعار فارسی نیز در ۱۲ نشست تخصصی انجام شد. 

وی افزود: عنوان مجموعه آثار «جهان مرد» انتخاب شده است؛ نامی که به گفته وی، شایسته شخصیت رهبر شهید است و بازتاب‌دهنده جایگاه ایشان در میان ملت ایران و آزادگان جهان محسوب می‌شود. 

قزوه ابراز امیدواری کرد نسخه نهایی و کامل این مجموعه تا سالگرد شهادت رهبر شهید منتشر و به مرجعی ماندگار برای شعر مقاومت و ادبیات انقلاب اسلامی تبدیل شود.

 

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