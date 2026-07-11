برگزاری نشست «ایرانشناخت» با موضوع «اسلام ایرانی» چشماندازهای معنوی و فلسفی
معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در قالب سلسله نشستهای «ایرانشناخت» جلد نخست کتاب «اسلام ایرانی» چشماندازهای معنوی و فلسفی اثر «هانری کربن» را با حضور کارشناسان نقد و بررسی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، این سلسله نشستها با هدف معرفی و بررسی کتابها و افراد مؤثر در داخل و خارج کشور که از ابعاد مختلف به موضوع ایران و اندیشه ایرانی پرداخته و نقش ویژهای در معرفی ایران در جهان داشتهاند. برگزار میشود.
دومین نشست نقد و بررسی کتاب «اسلام ایرانی» چشماندازهای معنوی و فلسفی، با حضور دکتر شهرام پازوکی، عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر انشاالله رحمتی، مترجم کتاب و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر مهدی فدایی مهربانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و به دبیری دکتر سعید صالحیان روز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ برگزار میشود.
این نشست به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران و با همکاری میز مطالعات ایران پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل خانه کتاب دانشگاه به نشانی خیابان 16 آذر، نبش خیابان ادوارد براون، برای علاقهمندان مباحث ایرانشناختی بهصورت حضوری و برخط برگزار میشود.
پخش زنده از طریق https://www.roytab.ir/w/d/1835 و Https://eitaa.com/fjutbookrc است.