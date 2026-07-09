واکنش مصطفی راغب به حضور مردم در آیین تشییع رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی راغب، خواننده موسیقی پاپ، که برای شرکت در مراسم خاکسپاری رهبر انقلاب به مشهد سفر کرده است، با انتشار استوری‌ در صفحه اینستاگرام خود به این مراسم واکنش نشان داد.

او نوشت: «جمعیت عجیبی را امروز در مشهد دیدم… خدا به هر کسی چنین عزتی نمی‌دهد. پاک‌ترین و خالص‌ترین رهبر دنیا و از همه مهم‌تر هنرمندترین و روشنفکرترین چهره برجسته دنیا را از دست دادیم.»

راغب همچنین با اشاره به ارادت خود به رهبر انقلاب افزود: «من از کودکی ایشان را دوست داشتم و این روزها به عمق دوست داشتنم اضافه خواهد شد.»

این خواننده پاپ در پایان نیز با انتقاد از منتقدان رهبر انقلاب نوشت: «تأسف برای کسانی که هزینه کردند تا این بزرگوار را در چشم جهان انسان بدی جلوه بدهند… فارغ از اینکه عزت و ذلت دست خداست.»

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