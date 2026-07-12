مهرداد محرابی، کارگردان انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» که این روزها در سینماهای کشور در حال اکران است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: انیمیشن «شمشیر و اندوه» اولین تلاش انیمیشنی ما در استودیوی تولیدمان بود، در واقع ما پیش‌تر «سفیر عشق» را به صورت بازی کامپیوتری داشتیم و یک استودیوی بازی‌سازی بودیم که با توجه به پتانسیل‌های تیم تصمیم گرفتیم به سمت تولید اثری انیمیشن برویم و دوره‌ای تاریخی را روایت کنیم که داستانی متفاوت دارد.

محرابی خاطرنشان کرد: «شمشیر و اندوه» داستانی خیالی از دوره‌ای تاریخی را روایت می‌کنم و ما به جای پرداخت مستقیم سعی کردیم به سراغ قصه‌ای برویم که برای تولید یک اثر انیمیشن جذاب‌تر باشد و بتواند نیاز روز مخاطب کودک و نوجوان را پاسخگو باشد. ما سعی کردیم به سراغ قصه کربلا برویم و روایتی موازی با آن واقعه را به تصویر بکشیم.

وی درباره میزان وفاداری «شمشیر و اندوه» به واقعیت تاریخی، گفت: داستان کاراکتر کارن که در این انیمیشن روایت می‌شود کاملاً خیالی است اما از نظر تاریخی ما در زمانی این داستان را روایت کردیم که به آن واقعه تاریخی وفادار بودیم. لباس‌ها، لوکیشن‌ها و برخی داستان‌ها و اتفاقات بر اساس روایات تاریخی طراحی شده‌اند، شخصیت‌هایی مثل معاویه و یزید در آن برهه تاریخی واقعی هستند و براساس مستندات و اتفاقات تاریخی طراحی شده‌اند. شخصیت اصلی هم با وجود اینکه یک شخصیت خیالی است به یک واقعه تاریخی متصل می‌شود.

این کارگردان تأکید کرد: ما روایتی را در پیش گرفتیم که بتوانیم راحت‌تر قصه‌مان را طراحی کنیم و در مواردی مثل اتفاقات اکشن، یا ابزارهایی که شخصیت اصلی استفاده می‌کند و جذابیت اثر نیاز مخاطب روز را در نظر بگیریم و حسی در «شمشیر و اندوه» ایجاد کنیم که برای مخاطب امروزی جذاب باشد. معمولاً در فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی کمتر به سمت فضای اکشن می‌روند و ما سعی داشتیم در این انیمیشن سینمایی این ساختار تکراری را کنار بگذاریم. قصه کربلا منقضی نمی‌شود و مربوط به یک دوره تاریخی نیست، ما سعی داشتیم پیام این واقعه را به شکلی در قالبی برای مخاطب امروزی روایت کنیم که بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

وی افزود: مبارزه با ظلم، مسئله‌ای است که در هر دوره و برهه‌ای از تاریخ یک ویژگی اخلاقی ارزشمند است که مربوط به تعالی انسان می‌شود. ما به این نتیجه رسیدیم که قصه کارن این پتانسیل را دارد که در بستر تاریخی واقعه کربلا روایت شود. آشنا بودن مخاطب با واقعه مدنظر باعث می‌شود که زودتر با اثر ارتباط برقرار کند و متفاوت بودنش به حفظ ارتباط با آن کمک می‌کند.

محرابی درباره تأثیرپذیری از بازی‌های کامپیوتری در ساخت «شمشیر و اندوه» گفت: ما از بازی‌های کامپیوتری هم تأثیر گرفتیم و با توجه به اتفاقاتی که در دنیای بازی‌های کامپیوتری رخ می‌دهد ویژگی‌هایی در قصه این انیمیشن سینمایی ایجاد کردیم که کلیت اثر را به بازی‌های کامپیوتری نزدیک کرده است و همین مسئله خود عاملی برای جذابیت بیشتر و ارتباط بهتر مخاطب نوجوان با این انیمیشن سینمایی است. یکی از این ویژگی‌ها سلاح مخفی کاراکتر است و ما نمونه‌اش را در بازی‌های کامپیوتری شاهد هستیم. ما در طراحی فضای این انیمیشن سعی کردیم از فضای بازی‌های کامپیوتری الهام بگیریم.

وی افزود: در چند نقد هم به این نکته اشاره شده بود که انیمیشن «شمشیر و اندوه» یادآوری کات‌سین‌هایی است که در بازی‌های کامپیوتری شاهد هستیم. ممکن است این شباهت کاملاً درست باشد چراکه ما به شکلی غیرمستقیم سعی داشتیم حس سینماتیک‌های داخل بازی‌ها را به مخاطبان خود انتقال دهیم.

محرابی درباره تأثیرپذیری از فیلم سینمایی «روز واقعه» نیز اظهار کرد: «روز واقعه» فیلمی است که وقتی فیلمسازان ایرانی به سراغ این برهه تاریخی می‌روند ناخودآگاه از آن تأثیر می‌گیرند. شاید این تأثیر را بتوان در داستان‌نویسی یا دیالوگ‌نویسی «شمشیر و اندوه» بیشتر دید یا حتی در بازی «سفیر عشق» می‌توان گفت که تأثیراتی داشته است و در مرحله پیش‌تولید هم احتمالاً در طراحی بصری محیط‌ها، لباس‌ها و... نیم‌نگاهی به این فیلم موجود داشته اما در بحث روایت سینمایی، قاب‌ها و صحنه‌های فیلم هیچ تأثیرپذیری وجود نداشته است.

این کارگردان در پایان درباره شرایط اکران «شمشیر و اندوه» تصریح کرد: اثر دیگر ما با عنوان «افسانه سپهر» هم در فاصله زمانی اندکی با «شمشیر و اندوه» به اکران رسید و واقعیت این است که با توجه به شرایط جامعه و وضعیتی که وجود دارد اکران این اثر در جامعه آنطور که انتظار می‌رفت بازتاب نداشت. قطعاً حال و هوای جامعه و ضعف تبلیغات در این مسئله تأثیرگذار بوده‌اند. در سال جای تا این لحظه ما هیچ فیلمی نداریم که بخواهیم آن را به عنوان یک فیلم موفق پرفروش نام ببریم و «شمشیر و اندوه» هم از این قاعده مستثنی نیست و فروش اندک و کمتر دیده شدن آن کاملاً قابل پیش‌بینی است.

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