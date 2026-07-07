نگاه سینمای جوان به رویدادهای تاریخی ارزش مستندنگارانه دارد/ علاقمندان تصاویرشان از مراسم وداع با رهبری را برای ما ارسال کنند

بهروز افخمی، کارگردان سینما و تلویزیون، در گفت‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اهمیت ثبت عکس‌ها و فیلم‌ها از آیین وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب به عنوان یک رویداد تاریخی گفت: برگزاری یک پویش مردمی توسط انجمن سینمای جوانان ایران اتفاق بسیار خوبی است و حتی برای حوزه کاری ما هم اهمیت دارد. تصاویری که مردم ثبت می‌کنند، به‌ویژه فیلم‌ها و عکس‌هایی که از مهمانان و افرادی که به‌صورت خودجوش از خارج از کشور در مراسم حضور پیدا می‌کنند، می‌تواند ارزش مستند بالایی داشته باشد. اگر صاحبان این آثار تشخیص می‌دهند که تصاویرشان می‌تواند در تولیدات حرفه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد، خوشحال می‌شویم آن‌ها را در اختیار ما قرار دهند.

وی همچنین درباره بیش از اعزام ۵۰ فیلمساز از سوی انجمن برای مستندسازی مراسم تشییع رهبر عنوان کرد: این اقدام می‌تواند کمک بسیار بزرگی باشد. فیلمسازان جوان معمولاً برای تصاویری که ثبت می‌کنند اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و به‌خوبی می‌دانند چه لحظه‌هایی ارزشمند است و چه تصاویری در آینده می‌تواند به کار بیاید.

این فیلمساز ادامه داد: در پروژه‌های بزرگ، گاهی حجم تصاویر آن‌قدر زیاد است که فرصت بررسی دقیق همه آن‌ها وجود ندارد و ممکن است برخی لحظه‌های ارزشمند از چشم دور بماند اما فیلمسازان جوان، چون خودشان به طور مستقیم مسئول ثبت تصاویر هستند، معمولاً با دقت بیشتری از آثارشان نگهداری می‌کنند و برای هر فریم ارزش قائل‌اند.

افخمی در پایان با اشاره به نقش مردم در استقبال از پویش «طلوع ماه» گفت: به نظر من، هر کسی که در چنین رویدادی دوربین یا تلفن همراهش را به دست می‌گیرد و لحظه‌ای را ثبت می‌کند، در عمل یک فیلمساز است؛ حتی اگر یک شهروند عادی باشد. ارزش این تصاویر در نگاه شخصی و منحصربه‌فرد آن‌هاست؛ تصاویری که شاید هیچ گروه حرفه‌ای امکان ثبتشان را نداشته باشد.

گفتنی است پویش عکس و فیلم موبایلی «طلوع ماه» به همت انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری وزارت فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۳ تا ۳۱ تیر در حال برگزاری است. علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد می‌توانند جزییات فراخوان و ثبت‌نام را از طریق سایت festival.iycs.ir دنبال کنند.

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