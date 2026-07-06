خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هنرمندان مقاومت به سوگ رهبر شهید نشستند

هنرمندان مقاومت به سوگ رهبر شهید نشستند
کد خبر : 1809511
لینک کوتاه کپی شد.

رویداد بین‌المللی نقاشی دیواری «أبناء السیّد» با حضور هنرمندان مقاومت از ایران، لبنان و یمن در تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، رویداد بین‌المللی نقاشی دیواری «أبناء السیّد» با حضور هنرمندانی از ایران، لبنان و یمن به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد. 

 

هنرمندان مقاومت به سوگ رهبر شهید نشستند

 

در این رویداد که به مدت دو روز در چهارراه ولیعصر (عج)، تقاطع خیابان نکویی برگزار شد، هنرمندان سه کشور با خلق آثار نقاشی دیواری، سوگ و ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب و آرمان‌های جبهه مقاومت به تصویر کشیدند. 

رویداد «أبناء السیّد» با هدف ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و نمایش همبستگی فرهنگی و هنری جبهه مقاومت برگزار شد و حضور مشترک هنرمندان ایران، لبنان و یمن، جلوه‌ای از همدلی و تعامل هنری در روزهای وداع با رهبر شهید انقلاب بود. 

در این برنامه، کمال شرف از یمن، رضا قصیر، محمد عطیة، أیمن جابر، حوراء قبیسی، أحمد الحاج، سارة اسماعیل، فاطمة الشامی، حسن فنیش و حسین قصیر از لبنان و محمدرضا دوست‌محمدی، علی حیاتی، صابر شیخ‌رضایی و میکائیل براتی از ایران به خلق آثار هنری پرداختند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی