هنرمندان مقاومت به سوگ رهبر شهید نشستند

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، رویداد بین‌المللی نقاشی دیواری «أبناء السیّد» با حضور هنرمندانی از ایران، لبنان و یمن به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.

در این رویداد که به مدت دو روز در چهارراه ولیعصر (عج)، تقاطع خیابان نکویی برگزار شد، هنرمندان سه کشور با خلق آثار نقاشی دیواری، سوگ و ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب و آرمان‌های جبهه مقاومت به تصویر کشیدند.

رویداد «أبناء السیّد» با هدف ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و نمایش همبستگی فرهنگی و هنری جبهه مقاومت برگزار شد و حضور مشترک هنرمندان ایران، لبنان و یمن، جلوه‌ای از همدلی و تعامل هنری در روزهای وداع با رهبر شهید انقلاب بود.

در این برنامه، کمال شرف از یمن، رضا قصیر، محمد عطیة، أیمن جابر، حوراء قبیسی، أحمد الحاج، سارة اسماعیل، فاطمة الشامی، حسن فنیش و حسین قصیر از لبنان و محمدرضا دوست‌محمدی، علی حیاتی، صابر شیخ‌رضایی و میکائیل براتی از ایران به خلق آثار هنری پرداختند.

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