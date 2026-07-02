به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، چهارمین شب «خیمه هنر» از همان دقایق نخست، رنگ و بوی موسیقی به خود گرفت. پیش از آنکه نخستین روایت عاشورایی آغاز شود، صدای‌سنج و دمام فضای فرهنگی تئاتر شهر را دربر گرفت و ریتم‌های حماسی جنوب ایران، مخاطبان را به دل آیین‌های دیرینه محرم برد. اجرای گروه «آوای ساحل» تنها یک برنامه افتتاحیه نبود؛ نوایی بود که حال و هوای شب را ساخت و مسیر ادامه برنامه را مشخص کرد.

پس از آن، گروه سرود «ثامن» با اجرای قطعات مذهبی، حال و هوای مراسم را ادامه داد. همخوانی اعضای گروه با مضامین عاشورایی، پیوندی میان موسیقی جمعی و فرهنگ سوگواری ایجاد کرد و نشان داد که سرود همچنان یکی از تأثیرگذارترین قالب‌های موسیقی مذهبی در ارتباط با مخاطبان است.

در ادامه، روایت «سوید بن عمرو» با اجرای مهدی دریایی، شعرخوانی محمود حبیبی کسبی و عمار موحد و دیگر بخش‌های آیینی، فضای برنامه را از روایت به تأمل و از شعر به سوگ پیوند زد؛ اما موسیقی همچنان ستون اصلی چهارمین شب «خیمه هنر» باقی ماند.

پس از اذان مغرب، یکی از بخش‌های مورد توجه این شب، سوگ‌خوانی مصطفی راغب و محمد گلریز بود. اجرایی که با استقبال حاضران همراه شد و فضایی آکنده از حزن و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) را در «خیمه هنر» پدید آورد.

در کنار اجراهای موسیقایی، نمایش «باید برخاست»، مجلس تعزیه «عبدالله عفیف» و نقل «خطبه حضرت زینب (س)» نیز هر یک از زاویه‌ای دیگر، روایتگر پیام عاشورا بودند و پیوند هنرهای نمایشی با موسیقی آیینی را کامل کردند.

اما پایان چهارمین شب، بار دیگر به موسیقی سپرده شد. ارکستر سازهای بادی با اجرایی متفاوت، آخرین بخش برنامه را رقم زد.

حسین مسافر آستانه کارگردان و بازیگر تئاتر، مریم معترف کارگردان و بازیگر پیشکسو ت تئاتر، فریده سپاه منصور بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، هوشنگ توکلی بازیگر پیشکسوت سینما تئاتر و تلویزیون، امیر دژاکام مدرس و کارگردان تئاتر، محسن حسینی بازیگر و کارگردان تئاتر، محمد مسلمی بازیگر تئاتر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، رائد فرید زاده رئیس سازمان سینمایی کشور، محمد حمیدی‌مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، علیرضا گیلوری مدیر عامل خانه تئاتر، آیدین مهدی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، حمید نیلی معاون فرهنگی هنری ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، جعفر واحدی مدیر موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، تو حید معصومی معاون اداره کل هنرهای نمایشی، کورش سلیمانی بازیگر و رئیس مجموعه تئاتر شهر، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی کشور و تعدادی دیکر از هنرمندان و مدیران حاضران در این مراسم بودند.

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