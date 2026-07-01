تصویب ۹ طرح جدید گردشگری در اصفهان

محمدرضا اکبری در حاشیه برگزاری این نشست گفت: در این نشست پس از بررسی‌های کارشناسی، ۹ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۵۲۰ میلیارد ریال به تصویب رسید و برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شد. اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تسریع توسعه پروژه‌های گردشگری، ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت‌های این بخش ایفا کند.

معاون سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های استان اصفهان با تشریح عملکرد استان در حوزه تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ادامه داد: با برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی، استان اصفهان موفق شد ۱۲۰ درصد سقف تسهیلات تخصیصی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی را به بانک‌های عامل معرفی کند که تاکنون ۷۳ درصد از این تسهیلات نیز جذب‌شده است.

اکبری این عملکرد را نشان‌دهنده آمادگی سرمایه‌گذاران، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت بالای استان اصفهان در جذب منابع مالی برای توسعه گردشگری دانست و تأکید کرد استمرار این روند می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری استان ایفا کند.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از سوی معاون سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، از تلاش‌های کارگزاران و دست‌اندرکاران پیگیری و جذب اعتبارات تبصره‌های ۲، ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه قدردانی شد.