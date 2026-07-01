گزارش سومین شب از دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، سومین شب از «خیمه هنر» با استقبال علاقه‌مندان به هنرهای آیینی و عاشورایی در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. در این شب، موسیقی بیش از هر بخش دیگری نقش پیونددهنده برنامه‌های مختلف را برعهده داشت و از نخستین دقایق اجرا تا پایان شب، در قالب‌های متنوع آیینی، نواحی، ارکسترال و آوازی، روایتگر فرهنگ سوگواری ایرانی بود.

آغازگر برنامه، گروه «آوای ساحل» بود که با اجرای آیین سنج و دمام، فضای محوطه تئاتر شهر را رنگ و بوی عزاداری جنوب ایران بخشید. صدای کوبنده سنج و دمام، مخاطبان را به حال‌وهوای آیین‌های محرم در سواحل خلیج فارس برد؛ آیینی که سال‌هاست به عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های موسیقی مذهبی جنوب کشور شناخته می‌شود و همچنان اصالت خود را حفظ کرده است.

پس از آن، گروه سرود «اسوه» با اجرای قطعاتی در وصف اهل بیت(ع)، بخش دیگری از برنامه را به خود اختصاص داد. اجرای هماهنگ اعضای گروه و انتخاب اشعار متناسب با ایام سوگواری، مورد توجه حاضران قرار گرفت و با همراهی مخاطبان همراه شد.

در ادامه، مجلس پرده‌خوانی «عابس و حق‌الناس» با روایت ابوالفضل ورمزیار، یکی از داستان‌های ماندگار واقعه عاشورا را برای مخاطبان بازگو کرد. پس از آن نیز سعید بیابانکی و عباس صادقی با شعرخوانی، فضای برنامه را به سمت ادبیات عاشورایی سوق دادند و پیوند شعر و موسیقی آیینی را تکمیل کردند.

اما یکی از متفاوت‌ترین بخش‌های سومین شب «خیمه هنر»، اجرای گروه موسیقی نواحی «اوخشانما» از آذربایجان شرقی بود. این گروه با بهره‌گیری از ساز بالابان و آواز عاشیقی، قطعاتی را با مضامین عاشورایی و در وصف اهل بیت(ع) اجرا کرد؛ آثاری که بر پایه موسیقی اصیل آذربایجان شکل گرفته و با نوحه‌خوانی تلفیق شده بودند.

نوای سوزناک بالابان در کنار آوازهای عاشورایی، فضای متفاوتی را در محوطه تئاتر شهر ایجاد کرد؛ اجرایی که نشان داد موسیقی نواحی ایران چگونه می‌تواند بدون فاصله گرفتن از ریشه‌های بومی خود، زبان روایت واقعه کربلا باشد. این اجرا همچنین یادآور ظرفیت موسیقی عاشیقی در انتقال مفاهیم دینی و مذهبی بود؛ میراثی که نسل به نسل در میان مردم آذربایجان حفظ شده و همچنان جایگاه خود را در آیین‌های سوگواری حفظ کرده است.

پس از اجرای موسیقی نواحی، مجلس تعزیه «شهادت امام حسین(ع)» به سرپرستی جواد خداوندی از دامغان روی صحنه رفت. این مجلس با تکیه بر شیوه‌های اصیل تعزیه‌خوانی، روایت واپسین لحظات حماسه عاشورا را پیش روی مخاطبان قرار داد و با استقبال حاضران همراه شد.

در ادامه اجراهای صحنه‌ای سومین شب «خیمه هنر»، سوگ‌خوانی علی رها بود. اجرای او با حال و هوایی معنوی و انتخاب اشعاری متناسب با شب‌های محرم، مخاطبان را تا آخرین دقایق برنامه همراه کرد و پایان آرام و تأثیرگذاری برای این شب رقم زد.

پایان‌بخش برنامه نیز اجرای ارکستر سازهای بادی با اجرای قطعاتی متناسب با فضای محرم، جلوه‌ای متفاوت از موسیقی سوگواری را به نمایش گذاشت. استفاده از تنظیم‌های ارکسترال در کنار ملودی‌های آشنا و حماسی، فضای مراسم را به سمت شکوه و حزن توأمان سوق داد و نشان داد موسیقی ارکسترال نیز می‌تواند در بازآفرینی مفاهیم عاشورایی نقش مؤثری ایفا کند.

در کنار اجراهای صحنه‌ای، نمایشگاه آثار برگزیده نخستین رویداد «خیمه هنر» و پرده‌نگاری عاشورایی، کارگاه تولید و هم‌آفرینی آثار خوشنویسی اشعار رهبر شهید و نمایشگاه نقاشی و پرده‌نگاری عاشورایی نیز میزبان علاقه‌مندان بود؛ بخش‌هایی که در تعامل با اجراهای موسیقایی و نمایشی، تصویری چندوجهی از هنر عاشورایی را پیش روی مخاطبان قرار دادند.

دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۱۶ تیرماه در مجموعه تئاتر شهر ادامه دارد و هر شب با حضور هنرمندان موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و ادبیات، روایت‌های متنوعی از فرهنگ و هنر عاشورایی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

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