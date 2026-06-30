به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، همزمان با نزدیک شدن به زمان پخش سریال «رویای نیمه‌شب» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی سعید سعدی، از گریم روزبه حصاری در نقش «سوبیتا» رونمایی شد.

«رویای نیمه‌شب» داستان فتاح جوانی سنی مذهب و تلما دختری شیعه را در شهر حله روایت می‌کند. دو دلداده‌ای که عشقشان در میان تعصبات مذهبی، مخالفت خانواده‌ها و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه حاکمان شهر گرفتار می‌شود اما برای رسیدن به یکدیگر از هیچ تلاشی دست نمی‌کشند.

بهاره افشاری، حسن معجونی، مه‌لقا باقری، محسن قصابیان، نسیم ادبی، سعید شریف، نادر سلیمانی، آیدا ماهیانی و سوگل طهماسبی به عنوان بازیگران این سریال معرفی شده‌اند و سایر بازیگران نیز به زودی معرفی خواهند شد.

«رویای نیمه‌شب» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و پخش آن به‌زودی از تلویزیون آغاز خواهد شد.

این مجموعه به نویسندگی سیدحسین امیرجهانی اقتباسی آزاد از رمان مطرح «رویای نیمه‌شب» نوشته مظفر سالاری است.

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