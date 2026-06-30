پخش یک فیلم هندی جدید در تلویزیون

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سینمایی در گونه درام و زندگی نامه محصول هند در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی کریم بیانی و صدابردار آن محمدامین مردانلو است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، سیما رستگاران، حسین سرآبادانی، لادن سلطان پناه، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، فاطمه صبا، مهسا عرفانی، بهروز علی محمدی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، علی منصوری راد، امیر منوچهری، حسین نورعلی و کریم بیانی صداپیشه‌های این اثر بوده اند.

این فیلم درباره مانوج یک جوان فقیر است که به شهر می‌رود و در آزمون افسری بارها شرکت می‌کند و مردود و می‌شود و پس از سختی‌های فراوان در آزمون قبول می‌شود.

فیلم «دوازدهم ردی» بر ارزش پشتکار، تلاش مستمر و امید در مواجهه با شکست‌ها تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که موفقیت لزوماً حاصل استعداد یا امکانات ویژه نیست، بلکه نتیجه اراده و پایداری در برابر دشواری‌هاست. داستان فیلم اهمیت آموزش و فرصت‌های برابر را برای تغییر سرنوشت افراد یادآوری می‌کند و بیان می‌دارد که فقر و محرومیت نباید مانعی برای پیشرفت و تحقق آرزوها باشند. این فیلم بر صداقت، سخت‌کوشی و پرهیز از میان برهای غیراخلاقی برای موفقیت‌های ظاهری تأکید دارد و نشان می‌دهد که دستیابی به موفقیت پایدار نیازمند تعهد به اصول اخلاقی است. فیلم همچنین نقش حمایت عاطفی، دوستی و اعتماد به نفس را در عبور از موانع زندگی برجسته می‌کند. روایت فیلم مخاطب را تشویق می‌کند که شکست را پایان راه نداند، بلکه آن را بخشی از فرایند یادگیری و رشد شخصی تلقی کند. همچنین فیلم بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزش خدمت به جامعه از طریق مشاغل عمومی تأکید می‌ورزد. در مجموع، «دوازدهم ردی» تصویری الهام‌بخش از غلبه بر محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی از راه تلاش، انضباط، امید و استقامت ارائه می‌دهد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده‌سازی از شبکه‌ی نمایش، برای مخاطبان پخش شود.

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