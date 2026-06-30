خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاخ گلستان میزبان نشست «راهبردهای بین‌المللی صیانت از هویت تاریخی شهرها»

کاخ گلستان میزبان نشست «راهبردهای بین‌المللی صیانت از هویت تاریخی شهرها»
کد خبر : 1806464
لینک کوتاه کپی شد.

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در ادامه برنامه‌های علمی و تخصصی خود، روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه میزبان نشست تخصصی «راهبردهای بین‌المللی صیانت از هویت تاریخی شهرها» با محوریت بررسی میراث فرهنگی آسیب‌دیده از جنگ خواهد بود.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، نشست تخصصی «راهبردهای بین‌المللی صیانت از هویت تاریخی شهرها» روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در موزه مردم‌شناسی با موضوع «میراث فرهنگی آسیب‌دیده از جنگ» برگزارخواهد شد و به بررسی تجربه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی و هویت تاریخی شهرها در شرایط بحران و جنگ می‌پردازد. 

در این نشست، علی شمسی‌پور، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، خضر زریسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، حسین رائعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و آرامش شهریاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به ارائه دیدگاه‌ها و یافته‌های تخصصی خود خواهند پرداخت. دبیری علمی این نشست را نیز سید مهران محمدی بر عهده دارد. 

برگزاری این نشست در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، در راستای تقویت گفتمان علمی پیرامون حفاظت از میراث فرهنگی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و تبیین راهبردهای صیانت از هویت تاریخی شهرها در مواجهه با آسیب‌های ناشی از جنگ و بحران انجام می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی