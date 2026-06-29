پوشش زنده فوتبال گل گهر و چادرملو در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، امروز دوشنبه ۸ تیر، دو تیم کرمانی و یزدی در آخرین نبرد به مصاف هم می‌روند و شبکه ورزش این دیدار را به صورت زنده پوشش خواهد داد.

چادرملو یزد و گل گهر سیرجان در جدول لیگ برتر در رده‌های چهارم و پنجم جدول قرار دارند و حالا در تک بازی باید تکلیف سهمیه کشورمان در لیگ نخبگان سطح دو آسیا مشخص شود. دو تیم تاکنون ۴ مسابقه در لیگ برتر با یکدیگر داشتند که سه بازی را گل‌گهر برده و یک بازی را چادرملو برنده شده است.

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