پوشش زنده فوتبال گل گهر و چادرملو در شبکه ورزش
شبکه ورزش دیدار فوتبال گلگهر سیرجان و چادرملو اردکان را امروز دوشنبه ۸ تیر از ساعت ۱۹ با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش میدهد، مسابقهای که برنده آن میتواند سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به دست بیاورد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، امروز دوشنبه ۸ تیر، دو تیم کرمانی و یزدی در آخرین نبرد به مصاف هم میروند و شبکه ورزش این دیدار را به صورت زنده پوشش خواهد داد.
چادرملو یزد و گل گهر سیرجان در جدول لیگ برتر در ردههای چهارم و پنجم جدول قرار دارند و حالا در تک بازی باید تکلیف سهمیه کشورمان در لیگ نخبگان سطح دو آسیا مشخص شود. دو تیم تاکنون ۴ مسابقه در لیگ برتر با یکدیگر داشتند که سه بازی را گلگهر برده و یک بازی را چادرملو برنده شده است.