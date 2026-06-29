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جدول مسابقات جام جهانی فردا از شبکه سه سیما

جدول مسابقات جام جهانی فردا از شبکه سه سیما
کد خبر : 1806184
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روز سه شنبه ۹ تیرماه، تیم‌های آلمان، هلند و نروژ با حریفان خود رقابت می‌کنند که این بازی‌ها به صورت زنده از شبکه سه پخش خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در مرحله یک شانزدهم این مسابقات روز سه شنبه ۹ تیر شش تیم با هم به رقابت می‌پردازند که این سه بازی از برنامه «جام ۲۶» به صورت زنده پخش می‌شود. 

مسابقات به این شرح پخش خواهد شد: 

ساعت ۰۰:۰۰ آلمان - پاراگوئه استادیوم ژیلت محل برگزاری بازی آمریکا، فاکسبرو

ساعت ۰۴:۳۰ هلند- مراکش استادیوم بی‌بی‌وی‌ای محل برگزاری بازی مکزیک، مونتری 

ساعت ۲۰:۳۰ ساحل عاج - نروژ استادیوم ای‌تی‌اندتی محل برگزاری بازی آمریکا، آرلینگتون

تمامی این مسابقات را مخاطبان عزیز می‌توانند از شبکه سه تماشا کنند. 

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