جدول مسابقات جام جهانی فردا از شبکه سه سیما

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در مرحله یک شانزدهم این مسابقات روز سه شنبه ۹ تیر شش تیم با هم به رقابت می‌پردازند که این سه بازی از برنامه «جام ۲۶» به صورت زنده پخش می‌شود.

مسابقات به این شرح پخش خواهد شد:

ساعت ۰۰:۰۰ آلمان - پاراگوئه استادیوم ژیلت محل برگزاری بازی آمریکا، فاکسبرو

ساعت ۰۴:۳۰ هلند- مراکش استادیوم بی‌بی‌وی‌ای محل برگزاری بازی مکزیک، مونتری

ساعت ۲۰:۳۰ ساحل عاج - نروژ استادیوم ای‌تی‌اندتی محل برگزاری بازی آمریکا، آرلینگتون

تمامی این مسابقات را مخاطبان عزیز می‌توانند از شبکه سه تماشا کنند.

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