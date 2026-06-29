نظر فیلمساز مشهور هندی درباره نقش سینما در افشای چهره استکبار
اکبر خان، فیلمساز مشهور هندی در دیدار سرکنسول و وابسته فرهنگی ایران در بمبئی گفت: صنعت سینما در جبهه تبیین و مبارزه با استکبار جهانی نقش راهبردی و کتمانناپذیر دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سعیدرضا مسیبمطلق، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، به همراه محمدرضا فاضل، مدیر خانه فرهنگ ایران برای شرکت در آیین عزای حسینی (ع) در منزل اکبر خان، هنرمند پیشکسوت، کارگردان برجسته و از چهرههای ماندگار سینمای هندوستان حاضر شدند و به گپ و گفت پرداختند.
این هیئت ایرانی از تلاشهای اکبر خان، این هنرمند پیشگام در راستای تعظیم شعائر مذهبی و برپایی مجلس عزای حسینی در سوگ حضرت عباس (ع) تشکر کردند.
اکبرخان با اشاره به مفهوم بنیادین و مشترک «انسانیت» در فرهنگها و ادیان مختلف، نکاتی را در رابطه با ضرورت همافزایی و تقویت همبستگی میان ملتها در جهان معاصر بیان کرد.
این کارگردان هندی همچنین، به تبیین و بررسی جایگاه خطیر و رسالت ویژه هنرمندان، اندیشمندان و نخبگان فرهنگی در افشای چهره کریه ظالمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان و مظلومان عالم پرداخت.
وی در ادامه سخنانش، بر نقش حیاتی، راهبردی و کتمانناپذیر رسانههای جمعی و صنعت سینما در جبهه تبیین و مبارزه با ستمگران تاکید کرد.
این نشست، علاوه بر تقویت علایق مشترک معنوی، بستر و زیرساخت مناسبی را برای ارتقای درک متقابل فرهنگی و برنامهریزی تعاملی جهت توسعه همکاریهای هنری، سینمایی و رسانهای آتی میان خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و جامعه دغدغهمند سینمایی هندوستان فراهم آورد.
اکبرخان، کارگردان سریال «شمشیر تیپو سلطان» و «تاج محل» به کشور و تمدن ایرانیها علاقهمند است. او از معدود هنرمندان هندی است که مذهب شیعی دارد و همه جا هم با افتخار شیعه بودنش را مطرح کرده و به این مذهب گرایش دارد و همین مسئله را بهترین دلیل برای دوست داشتن ایران مطرح میکند.
اکبرخان در سال ۲۰۰۵ گرانترین فیلم سینمایی هند را با عنوان «تاج محل؛ داستان یک عشق ابدی» ساخت. این فیلمساز مشهور هندی، در سریال بزرگش که بابت آن، لقب امپراتور گرفت، ظلم انگلیسیها در طول بیش از ۲۰۰ سال به مردم هند را به تصویر میکشد، ظلمی که مردم هند هیچ وقت نمیتوانند فراموش کنند.