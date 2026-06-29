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روایت «قصه‌های مدرسه» در تهران؛

فراخوان دومین دوره پیچینگ بین‌المللی «تهران» توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد

فراخوان دومین دوره پیچینگ بین‌المللی «تهران» توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد
کد خبر : 1806156
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انجمن سینمای جوانان ایران فراخوان دومین دوره پیچینگ بین‌المللی تهران (Tehran Pitch Forum) را با عنوان «قصه‌های مدرسه» منتشر کرد؛ رویدادی که به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب و با هدف حمایت از پروژه‌های فیلم کوتاه درباره کودکان، نوجوانان و محیط‌های آموزشی، همزمان با چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگزار می‌شود.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دومین دوره پیچینگ بین‌المللی تهران با عنوان «قصه‌های مدرسه» برگزار می‌شود. 

این رویداد که به یاد شهدای مدرسه «شجره طیبه»میناب شکل گرفته، می‌کوشد فیلمسازان را به روایت تجربه‌های مشترک کودکان و نوجوانان در سراسر جهان و پرداختن به موضوعاتی همچون آموزش، امنیت، کرامت انسانی، تاب‌آوری و امید ترغیب کند. این برنامه به‌صورت آنلاین و به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد و بستری را برای توسعه، ارائه و حمایت از پروژه‌های فیلم کوتاه در سطح بین‌المللی فراهم می‌آورد.

دومین دوره پیچینگ بین‌المللی تهران با حضور فیلمسازان و فعالان سینمایی از کشورهای مختلف برگزار و آثار منتخب در آیین اختتامیه چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی و تقدیر خواهند شد.

متقاضیان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به فراخوان انجمن سینمای جوانان ایران در سایت www.iycs.ir مراجعه کنند.

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