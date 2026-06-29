دعوت از شاعران برای شرکت در پویش بزرگ «برخاستم»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری با صدور فراخوانی از شاعران سراسر کشور دعوت کرد تا در پویش «برخاستم» شرکت کنند. شرح این فراخوان به شرح زیر است:

شاعران گرامی، همان‌گونه که می‌دانید آیین تشییع آقای شهید ایران با شعار حماسی (باید برخاست) همراه شده است. این روزها فرصت خوبی‌ست تا با استقبال ادبی از غزل عرفانی-حماسی رهبر شهید انقلاب با ردیف (برخاستم)، ما نیز با آن بزرگ پرچمدار اسلام و ایران عزیز هم‌صدایی کنیم.

شاعران عزیز و غیور می‌توانند با سرودن اشعاری که در وزن و قافیه و ردیف با این غزل مشترک است به استقبال شعر امین شعر انقلاب بروند. طبعا آثار برگزیده به نحو شایسته‌ای به انتشار خواهند رسید ان شاءالله.

غزل امام شهیدمان (اعلی الله مقامه الشریف):

از سر ره تا غبار افشاند جان برخاستم

چون الف در وصل جانان از میان برخاستم

غرق خون هر چند جام روزی‌ام چون لاله بود

از کنار خوان قسمت شادمان برخاستم

مقصد از سامان هستی مهر تابان تو بود

همچو شبنم چهره چون دادی نشان برخاستم

در لگد کوب حوادث جان دیگر یافتم

چون غبار از زیر پای کاروان برخاستم

همچو بلبل با گرانجانان ندارم الفتی

طوطیان تا لب گشودند از میان برخاستم

صحبت شوریده حالان مایه شوریدگی است

با «امین» هر گه نشستم بی‌امان برخاستم

شاعران گرامی می‌توانند اشعار خود را از طریق لینک زیر برای دبیرخانه این پویش ارسال نمایند؛ چنان چه در ارسال اشعار خود با مشکل مواجه شدید می‌توانید با شناسه دفتر آفرینش در پیامرسان بله ارتباط برقرار کنید.

نشانی ارسال آثار: https://survey.porsline.ir/s/pZzwqs5Z

انتهای پیام/