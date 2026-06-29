حوزه هنری یزد هنرستان تخصصی سوره را راهاندازی کرد
آیین رونمایی از پوستر رسمی هنرستان خلاقیت و اندیشه سوره یزد، با حضور مسئولان استانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، پوستر رسمی هنرستان خلاقیت و اندیشه سوره یزد با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، رئیس حوزه هنری استان یزد و جمعی از مسئولان صبح دوشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ رونمایی و فعالیت رسمی این هنرستان تخصصی آغاز شد.
هنرستان سوره با هدف تحقق مأموریتهای حوزه هنری در شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان، فعالیت آموزشی خود را در حوزه هنر آغاز کرده است. این مجموعه با رویکردی تخصصی، تربیت هنرمندان متعهد، خلاق و توانمند را دنبال میکند و میکوشد سهمی در توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری استان یزد داشته باشد.
در این مراسم، علی دهقان بهاءآبادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، توسعه آموزشهای مهارتی و تخصصی را از نیازهای مهم نظام آموزشی دانست و تصریح کرد: امروز نیاز به هنرستانهای تخصصی و مهارتی از مهمترین نیازهای جامعه آموزشی است و راهاندازی هنرستان سوره میتواند نقش مؤثری در تربیت نیروهای متخصص و خلاق برای استان ایفا کند.
حسام سالکی، رئیس حوزه هنری استان یزد نیز با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در آموزش هنر اظهار کرد: شناسایی استعدادهای هنری و تربیت نیروهای متخصص و متعهد از مهمترین ضرورتهای امروز حوزه فرهنگ و هنر است. راهاندازی هنرستان سوره را اقدامی مؤثر در توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری استان میدانیم و امیدواریم با همراهی کارشناسان آموزش و پرورش، این مسیر با موفقیت دنبال شود.
در ادامه همچنین، کمال رضایی، معاون حوزه هنری استان یزد، با تشریح روند فعالیت این هنرستان توضیح داد: هنرستان سوره در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از میان دانشآموزان پایه دهم هنرآموز میپذیرد. در چشمانداز این مجموعه، راهاندازی چهار رشته گرافیک، سینما، نمایش و انیمیشن پیشبینی شده است که در سال نخست، پذیرش تنها در دو رشته گرافیک و سینما انجام خواهد شد.
وی در پایان عنوان کرد: در افق توسعه هنرستان، ایجاد هر دو مقطع دخترانه و پسرانه پیشبینی شده است، اما در سالهای ابتدایی فعالیت، پذیرش صرفاً در مقطع پسرانه خواهد بود.
دانشآموزان این هنرستان ضمن فراگیری آموزشهای تخصصی، برای حضور مؤثر در عرصههای فرهنگی، هنری و رسانهای کشور آماده خواهند شد.
علاقهمندان برای آشنایی با رشتههای تحصیلی، شرایط پذیرش و پیشثبتنام میتوانند به پایگاه اینترنتی soorehyazd. ir مراجعه کنند.