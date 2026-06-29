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از شعار بدرقه «آقای شهید ایران» تا تولید پرفورمنس «باید برخاست»

از شعار بدرقه «آقای شهید ایران» تا تولید پرفورمنس «باید برخاست»
کد خبر : 1806127
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پرفورمنس «باید برخاست» به کارگردانی علی براتی، با الهام از شعار بدرقه «آقای شهید ایران»، در میادین اصلی شهر تهران اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، علی براتی، طراح حرکتِ شناخته‌شده تئاتر و سینمای ایران، پرفورمنس «باید برخاست» را با الهام از شعار بدرقه «آقای شهید ایران» طراحی و کارگردانی کرده است. این اثر نمایشی تیرماه ۱۴۰۵ در میادین اصلی شهر تهران به اجرا درمی‌آید. 

«باید برخاست» تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره است که محمدحسن درباغی فرد مجری طرح و آصف جاودان‌فرد، یونس حمزه‌لوئی، آرمان صلحی، سعید نوعی، هادی عیوضی، مسعود بیات، امین معین‌فر، بنیامین خضرا، سلام محمدی، امیرحسین لطفی، مهرشاد مهدوی، علی منیری، محمد زندی، طاها دهقان، سینا کاظمیان و مهدی نعمتی در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

 

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