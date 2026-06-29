برگزاری ویژهبرنامه نرگس عاشقان در سالگرد درگذشت شیخ روزبهان بقلی
سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شیراز، از برگزاری مراسم بزرگداشت «نرگس عاشقان» به مناسبت هشتصد و چهل و دومین سالگرد درگذشت عارف نامدار، شیخ روزبهان بقلی شیرازی خبرداد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پیام غرابی امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت یاد شیخ روزبهان (معروف به شیخ شطاح فارس) با محوریت انجمن دوستداران میراثفرهنگی و گردشگری فارس و مجموعهی شیرازگردی و با همکاری پایگاه میراثفرهنگی بافت تاریخی شیراز برنامهریزی شده است.
سرپرست پایگاه میراثفرهنگی بافت تاریخی شیراز افزود: علاقهمندان به عرفان و ادب پارسی میتوانند در روز سهشنبه ۹ تیرماه، ساعت ۱۷:۳۰ در این مراسم حضور یابند.
غرابی خاطرنشان کرد: برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگیهای لازم، شماره تماس ۰۹۳۷۱۱۴۶۴۳۹ و صفحه اینستاگرامی Shirazgardi404 در دسترس عموم قرار دارد.
شیخ روزبهان بقلی شیرازی، از برجستهترین عارفان، فیلسوفان و محدثان قرن ششم هجری است که به دلیل بیان جسورانه و اشارات عرفانی خاص خود، به «شیخ شطاح» (سخنوران جسور) شهرت یافت. او با تلفیق عقل و عشق، جایگاه ویژهای در تاریخ تصوف دارد و آثار او همچنان منبع الهامی برای پژوهشگران عرفان در سراسر جهان است.