«ایستاده با گرگ» نامزد جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره سینمایی هند شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم‌های سینمایی، مستند و فیلم کوتاه احمدآباد AIFF هند در تاریخ ۹ تا ۱۲ مهر (۱ الی ۴ اکتبر ۲۰۲۶) برگزار می‌شود.

مستند «ایستاده با گرگ» به کارگردانی مشترک سعید نبی و مریم خدیوی بروجنی، به زندگی واقعی آقای جلالی می‌پردازد که یک محیط بان فداکار است. او وفادار به محیط زیست کشور است و در حالی که هنوز ساچمه‌های فراوانی از تفنگ شکارچیان را در بدنش دارد، به این نتیجه رسیده است که باید در مدارس تدریس کند و آموزش و پرورش، سلاحی کارآمد برای حفظ محیط زیست است.

اداره‌کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما عرضه بین‌المللی این فیلم را برعهده دارد.

«ایستاده با گرگ» پیش از این در دومین دوره جشنواره «سینمای هوشمند» روسیه، بیست و سومین دوره جشنواره فیلم بایکال روسیه و سی و یکمین دوره جشنواره اسپانیایی فیلم‌های محیط زیستی SUNCINE اسپانیا به نمایش درآمده، نامزد دریافت جایزه «پاندای طلایی» سی و یکمین دوره جشنواره فیلم‌های تلویزیونی سی چوان چین شد و جایزه جشنواره محیط زیستی آسیا CMS VATAVARAN در سال ۲۰۲۴ در دهلی نو هند را کسب کرده است.

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