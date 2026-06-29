«ایستاده با گرگ» نامزد جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره سینمایی هند شد
مستند «ایستاده با گرگ»، از مجموعه مستند «تنهایی» تولید شبکه یک سیما نامزد دریافت بهترین فیلم مستند هفدهمین جشنواره احمدآباد AIFF ۲۰۲۶ هند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلمهای سینمایی، مستند و فیلم کوتاه احمدآباد AIFF هند در تاریخ ۹ تا ۱۲ مهر (۱ الی ۴ اکتبر ۲۰۲۶) برگزار میشود.
مستند «ایستاده با گرگ» به کارگردانی مشترک سعید نبی و مریم خدیوی بروجنی، به زندگی واقعی آقای جلالی میپردازد که یک محیط بان فداکار است. او وفادار به محیط زیست کشور است و در حالی که هنوز ساچمههای فراوانی از تفنگ شکارچیان را در بدنش دارد، به این نتیجه رسیده است که باید در مدارس تدریس کند و آموزش و پرورش، سلاحی کارآمد برای حفظ محیط زیست است.
ادارهکل تامین و رسانه بینالملل سیما عرضه بینالمللی این فیلم را برعهده دارد.
«ایستاده با گرگ» پیش از این در دومین دوره جشنواره «سینمای هوشمند» روسیه، بیست و سومین دوره جشنواره فیلم بایکال روسیه و سی و یکمین دوره جشنواره اسپانیایی فیلمهای محیط زیستی SUNCINE اسپانیا به نمایش درآمده، نامزد دریافت جایزه «پاندای طلایی» سی و یکمین دوره جشنواره فیلمهای تلویزیونی سی چوان چین شد و جایزه جشنواره محیط زیستی آسیا CMS VATAVARAN در سال ۲۰۲۴ در دهلی نو هند را کسب کرده است.