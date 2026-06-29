مسابقه عکاسی «آخرین دیدار» ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار میشود
رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی از برگزاری مسابقه عکاسی «آخرین دیدار» با موضوع مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و از دانشجویان سراسر کشور برای حضور در این رویداد فرهنگی دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، از برگزاری مسابقه عکاسی «آخرین دیدار» ویژه دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور خبر داد و گفت: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، این مسابقه را با موضوع مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار میکند.
او افزود: از تمامی دانشجویان علاقهمند دعوت میشود با ارسال آثار خود، در ثبت لحظات ماندگار، انسانی و هنری این مراسم مشارکت کنند.
محورهای مسابقه
فریدزاده درباره محورهای این مسابقه اظهار کرد: ثبت لحظات آیینی، احساسی و انسانی مراسم وداع، توجه به روایت بصری، خلاقیت، ترکیببندی و نور، و همچنین نمایش نگاه مستند و هنرمندانه به مراسم، از مهمترین محورهای این رویداد فرهنگی است.
شرایط شرکت در مسابقه
او با اشاره به شرایط شرکت در این مسابقه گفت: شرکت برای تمامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور آزاد است و هر شرکتکننده میتواند حداکثر سه اثر ارسال کند.
رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی ادامه داد: آثار باید بهصورت عکس دیجیتال با فرمت JPG و حداقل حجم دو مگابایت ارسال شوند. همچنین عکسها باید اصیل بوده و از هرگونه مونتاژ، دستکاری غیرمجاز یا تغییر ماهیت اثر پرهیز شود. انجام اصلاحات متعارف مانند تنظیم نور، رنگ و برش مجاز است، اما آثار نباید دارای واترمارک، امضا یا هرگونه نشانه شناسایی باشند.
فریدزاده افزود: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مجاز است آثار برگزیده را با ذکر نام صاحب اثر برای نمایش، چاپ و انتشار استفاده کند. هر اثر باید همراه با نام و نام خانوادگی، دانشگاه محل تحصیل و شماره تماس صاحب اثر ارسال شود.
نحوه ارسال آثار و زمانبندی
رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی درباره نحوه ارسال آثار نیز گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان «بله» به شناسه isojd_ac@ ارسال کنند.
او اعلام کرد: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ تیرماه است و آثار برگزیده در ۱۶ مردادماه معرفی خواهند شد.