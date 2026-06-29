بازدید بیش از ۳۲هزار گردشگر از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب

به‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، افراسیاب گراوند اظهار کرد: مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان در این مدت میزبان ۳۲ هزار و ۶۴۳ گردشگر داخلی و خارجی بوده که برای بازدید از این اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی به تکاب سفر کرده‌اند.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: فعال بودن این مجموعه در ایام جنگ رمضان با هدف تقویت امید، آرامش، همبستگی و همدلی ملی انجام گرفت که با استقبال مطلوب گردشگران همراه شد و نشان داد ریشه‌های تمدنی و فرهنگی ایران کهن حتی در شرایط بحرانی نیز همچنان استوار و ماندگار هستند.

او ادامه داد: مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان با دربرداشتن آثار تمدنی از هزاره اول پیش از میلاد تا قرون میانی اسلامی، یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی کشور به شمار می‌رود و به عنوان نگین فیروزه‌ای شمال‌غرب ایران شناخته می‌شود.

گراوند با اشاره به موقعیت جغرافیایی این مجموعه گفت: تخت سلیمان در ۴۰ کیلومتری شمال‌شرق تکاب قرار دارد و در سال ۱۳۸۲ به‌عنوان چهارمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب خاطرنشان کرد: گردشگران علاوه بر بازدید از آثار تاریخی مجموعه، می‌توانند از غرفه‌های صنایع‌دستی مستقر در محوطه، چشمه‌های معدنی و آبگرم منطقه، آبشار قینرجه و چمن متحرک چملی‌گول نیز بازدید کرده و با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه بیشتر آشنا شوند.

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