برگزاری سمپوزیوم «هوش مصنوعی، اخلاق و دموکراسی» در وین

به گزارش ایلنا، سمپوزیوم بین‌المللی «هوش مصنوعی، اخلاق و دموکراسی» با هدف بزرگداشت ترجمه و انتشار آثار پروفسور مارک کوکلبرگ در ایران، روز جمعه ۱۹ تیر به همت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان وین) در وین برگزار می‌شود.

این رویداد علمی-فرهنگی حضور علاقه‌مندان به موضوعات فلسفه فناوری، اخلاق هوش مصنوعی و تأثیرات آن بر دموکراسی را به خود جلب خواهد کرد.

سخنرانان اصلی سمپوزیوم را مارک کوکلبرگ، استاد دانشگاه وین، دیوید جی. گانکل از دانشگاه ایلینوی شمالی، امیر حر، استاد و دانشمند هوش مصنوعی در وین، روح‌الله اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد و پژوهشگر اندیشه سیاسی و رضا غلامی، استاد و مدرس و پژوهشگر فلسفه سیاسی تشکیل می‌دهند.

این سمپوزیوم به مناسبت انتشار ترجمه‌های فارسی آثار مارک کوکلبرگ، یکی از متفکران حوزه اخلاق و فلسفه فناوری، در ایران برگزار می‌شود. کوکلبرگ از چهره‌های شناخته‌ شده جهانی در حوزه فلسفه هوش مصنوعی، روباتیک و تأثیرات اخلاقی فناوری بر جامعه و دموکراسی است.

در بخش نمایش کتاب‌های ویژه این رویداد، آثار مهمی همچون «هوش مصنوعی و دموکراسی»، «اخلاق هوش مصنوعی» و دیگر تألیفات مرتبط با موضوعات هوش مصنوعی، سیاست و فلسفه معرفی می‌گردد. ترجمه فارسی این کتابها از سوی انتشارات ققنوس، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات دانشکده رفاه و انتشارات دکسا منتشر شده است.

حضور ترکیبی سخنرانان ایرانی و بین‌المللی، فرصتی مغتنم برای گفت‌وگوی میان‌فرهنگی و تبادل دانش و تجربه در یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر فراهم می‌کند.

رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان وین (Iranian Wisdom House) میزبان این رویداد است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این مرکز فکری و فرهنگی https://wisdomhouse.at/ مراجعه نمایند.

این سمپوزیوم بخشی از تلاش‌های فرهنگی-علمی برای تقویت گفتمان جهانی درباره اخلاق هوش مصنوعی و تأثیر آن بر جوامع دموکراتیک است و انتظار می‌رود مورد توجه محافل علمی، رسانه‌ای و سیاست‌گذاری ایران و اروپا قرار گیرد.

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