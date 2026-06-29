خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری سمپوزیوم «هوش مصنوعی، اخلاق و دموکراسی» در وین

برگزاری سمپوزیوم «هوش مصنوعی، اخلاق و دموکراسی» در وین
کد خبر : 1805970
لینک کوتاه کپی شد.

سمپوزیوم بین‌المللی «هوش مصنوعی، اخلاق و دموکراسی»، روز جمعه ۱۹ تیر به همت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان وین)در وین برگزار می‌شود

به گزارش ایلنا، سمپوزیوم بین‌المللی «هوش مصنوعی، اخلاق و دموکراسی» با هدف بزرگداشت ترجمه و انتشار آثار پروفسور  مارک کوکلبرگ در ایران، روز جمعه ۱۹ تیر به همت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان وین) در وین برگزار می‌شود. 

این رویداد علمی-فرهنگی حضور علاقه‌مندان به موضوعات فلسفه فناوری، اخلاق هوش مصنوعی و تأثیرات آن بر دموکراسی را به خود جلب خواهد کرد. 

سخنرانان اصلی سمپوزیوم را  مارک کوکلبرگ، استاد دانشگاه وین،  دیوید جی. گانکل از دانشگاه ایلینوی شمالی،  امیر حر، استاد و دانشمند هوش مصنوعی در وین،  روح‌الله اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد و پژوهشگر اندیشه سیاسی و  رضا غلامی، استاد و مدرس و پژوهشگر فلسفه سیاسی تشکیل می‌دهند. 

این سمپوزیوم به مناسبت انتشار ترجمه‌های فارسی آثار  مارک کوکلبرگ، یکی از متفکران حوزه اخلاق و فلسفه فناوری، در ایران برگزار می‌شود.  کوکلبرگ از چهره‌های شناخته‌ شده جهانی در حوزه فلسفه هوش مصنوعی، روباتیک و تأثیرات اخلاقی فناوری بر جامعه و دموکراسی است. 

در بخش نمایش کتاب‌های ویژه این رویداد، آثار مهمی همچون «هوش مصنوعی و دموکراسی»، «اخلاق هوش مصنوعی» و دیگر تألیفات مرتبط با موضوعات هوش مصنوعی، سیاست و فلسفه معرفی می‌گردد. ترجمه فارسی این کتابها از سوی انتشارات ققنوس، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات دانشکده رفاه و انتشارات دکسا منتشر شده است. 

حضور ترکیبی سخنرانان ایرانی و بین‌المللی، فرصتی مغتنم برای گفت‌وگوی میان‌فرهنگی و تبادل دانش و تجربه در یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر فراهم می‌کند. 

رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان وین (Iranian Wisdom House) میزبان این رویداد است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این مرکز فکری و فرهنگی https://wisdomhouse.at/ مراجعه نمایند. 

این سمپوزیوم بخشی از تلاش‌های فرهنگی-علمی برای تقویت گفتمان جهانی درباره اخلاق هوش مصنوعی و تأثیر آن بر جوامع دموکراتیک است و انتظار می‌رود مورد توجه محافل علمی، رسانه‌ای و سیاست‌گذاری ایران و اروپا قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی