ستاد ویژه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در معاونت گردشگری تشکیل شد

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در پی برگزاری هفتاد و دومین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد و با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، «ستاد ویژه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید» روز یکشنبه ۷تیرماه جاری در معاونت گردشگری تشکیل شد.

این ستاد با هدف ایجاد هماهنگی، انسجام و هم‌افزایی میان تمامی بخش‌های مرتبط، مدیریت خدمات‌رسانی به زائران و عزاداران، نظارت بر روند اجرای مصوبات، پایش مستمر وضعیت استان‌های میزبان و مسیرهای تردد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و استانی و تسهیل ارائه خدمات در ایام برگزاری مراسم فعالیت خواهد کرد.

بر اساس احکام صادره از سوی انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پرهام جانفشان، مشاور وزیر و مدیر اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، به عنوان عضو ستاد و ناظر بر خدمات استان تهران، ولی تیموری، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، به عنوان عضو ستاد و ناظر استان قم و سید مصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی به عنوان عضو ستاد و ناظر استان خراسان رضوی منصوب شدند. همچنین سایر اعضای ستاد نیز با توجه به حوزه‌های تخصصی خود مسئولیت اجرای مأموریت‌های محوله را بر عهده خواهند داشت.

مطابق احکام ابلاغی، اعضای ستاد موظف هستند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، ضمن هماهنگی مستمر با دستگاه‌های اجرایی، ادارات کل استانی، تشکل‌های حرفه‌ای و بخش خصوصی، نسبت به اجرای مصوبات ستاد، رصد ظرفیت‌های اقامتی، نظارت بر روند خدمات‌رسانی به زائران، هدایت و اطلاع‌رسانی، پیگیری مسائل اجرایی و ارائه گزارش مستمر اقدامات به دبیرخانه ستاد اقدام کنند.

ستاد ویژه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تا پایان برگزاری آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری، به‌صورت مستمر بر روند اجرای مأموریت‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و کیفیت خدمات‌رسانی در استان‌های هدف نظارت خواهد داشت.

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