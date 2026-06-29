سه مسجد تاریخی کردستان برای الحاق به پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی بررسی شد

به‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در ادامه روند تدوین پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی، رسول وطن‌دوست مدیر این پرونده به همراه هیات کارشناسی، از سه مسجد تاریخی استان شامل مسجد ارالاحسان سنندج، مسجد خسروآباد گروس و مسجد آویهنگ، بازدید کرد تا ظرفیت‌های این بناهای ارزشمند برای قرار گرفتن در پرونده ثبت جهانی ارزیابی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در این بازدید، ویژگی‌های معماری، اصالت بنا، ارزش‌های تاریخی، وضعیت حفاظت، مستندات موجود و میزان انطباق هر یک از این مساجد با معیارهای مورد نیاز برای ثبت جهانی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

او عنوان کرد: در حال حاضر مسجد دارالاحسان سنندج، مسجد خسروآباد گروس و مسجد آویهنگ، در فهرست بررسی‌های پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی قرار دارند و در صورت احراز شرایط و دارا بودن شاخص‌های لازم، امکان الحاق آن‌ها به این پرونده وجود خواهد داشت.

طالب‌نیا با تاکید بر اهمیت ثبت جهانی آثار تاریخی یادآور شد: قرار گرفتن آثار ارزشمند استان در پرونده‌های ثبت جهانی، علاوه بر معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کردستان در سطح بین‌المللی، زمینه حفاظت موثرتر از این میراث ارزشمند و توسعه گردشگری فرهنگی را نیز فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی با هدف نمایش سیر تحول معماری مسجد در ایران و معرفی شاخص‌ترین نمونه‌های این معماری به سازمان یونسکو در حال تدوین است و آثار پیشنهادی باید از نظر ارزش‌های معماری، اصالت، یکپارچگی و برخورداری از ضوابط حفاظتی، معیارهای لازم را کسب کند.

او اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تیم تدوین پرونده، آمادگی دارد مستندات و اقدامات فنی مورد نیاز را برای تکمیل فرآیند بررسی این آثار و فراهم‌سازی شرایط لازم برای الحاق آن‌ها به پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی دنبال کند.

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