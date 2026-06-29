به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، دبیرخانه بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک با توجه به تقاضای زیاد از سوی هنرمندان، فراخوان و مهلت ارسال آثار این جشنواره را تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک توسط اداره‌کل هنرهای نمایشی و با همکاری انجمن هنرهای نمایشی ایران، در سه بخش «صحنه‌ای»، «فضای باز و نامتعارف» و «خیال‌نامه میناب» برگزار می‌شود.

این جشنواره قرار است از ۲۶ مهرماه آغاز شود و تا ۱ آبان‌ماه ادامه داشته باشد.

متقاضیان برای ثبت‌نام در جشنواره تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند و مهلت ارائه فیلم نمایش‌ها تا ۱۰ شهریور و زمان اعلام فهرست نمایش‌های برگزیده ۱۸ شهریورماه تعیین شده است.

ثبت‌نام متقاضیان از ۱۶ خردادماه از طریق سایت جشنواره به آدرس https://tehranmobarak.theater.ir آغاز شده است.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، به دبیری پوپک عظیم‌پور، مهر و آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

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