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تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک
کد خبر : 1805945
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دبیرخانه بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، مهلت ارسال آثار این جشنواره را تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، دبیرخانه بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک با توجه به تقاضای زیاد از سوی هنرمندان، فراخوان و مهلت ارسال آثار این جشنواره را تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد. 

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک توسط اداره‌کل هنرهای نمایشی و با همکاری انجمن هنرهای نمایشی ایران، در سه بخش «صحنه‌ای»، «فضای باز و نامتعارف» و «خیال‌نامه میناب» برگزار می‌شود. 

این جشنواره قرار است از ۲۶ مهرماه آغاز شود و تا ۱ آبان‌ماه ادامه داشته باشد. 

متقاضیان برای ثبت‌نام در جشنواره تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند و مهلت ارائه فیلم نمایش‌ها تا ۱۰ شهریور و زمان اعلام فهرست نمایش‌های برگزیده ۱۸ شهریورماه تعیین شده است. 

ثبت‌نام متقاضیان از ۱۶ خردادماه از طریق سایت جشنواره به آدرس https://tehranmobarak.theater.ir آغاز شده است. 

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، به دبیری پوپک عظیم‌پور، مهر و آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

 

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