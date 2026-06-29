«زنگ آخر» در گالری فکه به صدا درآمد؛ روایت مقاومت در قاب هنر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین افتتاح نمایشگاه نقاشی و هنرهای تجسمی «زنگ آخر» با حضور مسئولان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پروین تیموری مادر شهید رضا سعیدی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، جمعی از هنرمندان، اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در گالری فکه این موزه برگزار شد.

این نمایشگاه که در پی انتشار فراخوان و استقبال هنرمندان از سراسر کشور شکل گرفت، آثار منتخب رسیده با موضوعات «دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب»، «رهبر شهید»، «جنگ تحمیلی سوم» و «نقش مردم در پیروزی» را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.

اشرف نبوی، دبیر اجرایی نمایشگاه، در حاشیه آیین افتتاح با اشاره به استقبال هنرمندان از این رویداد اظهار کرد: «آثار ارزشمند و متنوعی از هنرمندان به دبیرخانه نمایشگاه ارسال شد که پس از بررسی و داوری، آثار منتخب برای حضور در نمایشگاه انتخاب شدند. این استقبال نشان داد هنر همچنان یکی از اثرگذارترین زبان‌ها برای روایت مفاهیم مقاومت، ایثار و هویت ملی است.»

وی افزود: «نمایشگاه «زنگ آخر» تلاشی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و بازنمایی رشادت‌های ملت ایران در قالب هنرهای تجسمی است. امیدواریم این رویداد بتواند زمینه آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با فرهنگ ایثار، مقاومت و تاریخ معاصر کشور را فراهم کند. »

نمایشگاه «زنگ آخر» به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با همکاری مؤسسه هنری شمسه برگزار شده است و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۴ تیرماه، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۶ با حضور در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از آثار این نمایشگاه بازدید کنند.

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