بررسی نقش حزب جمهوری اسلامی در شکلگیری نظم پساانقلاب
نشست حقوقی ـ سیاسی «بررسی نقش حزب جمهوری اسلامی در شکلگیری نظم پساانقلاب» به مناسبت هفتم تیر، ساعت ۱۷ روز یکشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵، در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست حقوقی ـ سیاسی «بررسی نقش حزب جمهوری اسلامی در شکلگیری نظم پساانقلاب» به مناسبت هفتم تیر، به همت مجموعه فرهنگی سرچشمه و با حضور غلامحسین الهام، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان، و حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری، با هدف واکاوی حقوقی – سیاسی دوره گذار از حکومت پهلوی به جمهوری اسلامی و نقش حزب جمهوری اسلامی در نهادسازی این دوره برگزار شد.
در این نشست، پژوهشگران، دانشجویان، طلاب و اصحاب رسانه حضور داشتند.
در ابتدای برنامه، کلیپی که به همت پژوهشگران تاریخ شفاهی و تدوینگران مجموعه سرچشمه تهیه شده بود، به نمایش درآمد که مروری بر واقعه هفتم تیر داشت. سپس حامد نیکونهاد به بررسی نقش حزب جمهوری اسلامی، بهویژه شهید بهشتی، در تدوین قانون اساسی پرداخت.
وی در سخنان خود به حضور گسترده مردم در یکایک مراحل فرایند تدوین قانون اساسی و نقش حزب جمهوری اسلامی در جمعآوری، تحلیل و اعمال نظرات عمومی اشاره کرد. همچنین، تلاشهای حزب جمهوری اسلامی برای تشکیل مجمعی شمولگرا به منظور تدوین قانون اساسی را از دیگر اقدامات مهم این حزب برشمرد.
در ادامه، غلامحسین الهام به بررسی نقش شهید بهشتی در نهادسازی و کادرسازی پرداخت.
وی نقش شهید بهشتی را فراتر از نقش ایشان در تدوین قانون اساسی و شکلدهی به نهاد قضایی توصیف کرد و به مسئولیتهای گسترده ایشان در شورای انقلاب و، به تبع آن، در قوه مجریه و قوه مقننه اشاره داشت.
الهام همچنین، ضمن ارائه توصیف و تحلیلی منسجم از این دوره تاریخی، خاطراتی از نحوه تعاملات شهید بهشتی و تأکید ایشان بر حاکمیت قانون بیان کرد.